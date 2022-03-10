俄羅斯攻擊烏克蘭，導致遭多國制裁，俄羅斯也宣布對外資禁賣有價證券的「反制裁」措施，我國金融機構對俄烏曝險則高達2,172.05億元。資深媒體人黃揚明表示，台灣兩位內閣政務官踩雷，買到俄羅斯概念基金賠了錢。

黃揚明10日在臉書貼文表示，昨天監察院公布最新一期財產申報廉政專刊，去年開始有個新改變，就是過去申報保單只要列出保單名稱、筆數，不用列出金額。但現在都會列出每一筆保單的繳交金額，這樣更能看出政治人物的財產狀況。像副總統賴清德，光是10筆儲蓄型保單，累積已繳保費折合新台幣總額為2,519萬餘元，是他的存款的10多倍。而行政院長蘇貞昌申報的6筆儲蓄型保單，累積已繳保費折合新台幣總額為1,121萬餘元，約是他存款的7成之多。

黃揚明指出，這次申報資料中，有2位政務官投資俄羅斯概念基金。例如交通部政務次長陳彥伯名下有筆「法巴俄羅斯股票基金」，額度不大，約新台幣10萬多元。陳彥伯申報是去年11月1日，當天該基金的單位價值151.37元美元，現在單位價值只剩下74元美元左右，幾乎腰斬，但陳次長即使沒脫手，損失也不過新台幣5萬元，不算多。

黃揚明接著指出，另一位則是國發會副主委游建華的太太藍秋霞，名下有「摩根俄羅斯基金」，折合新台幣約234萬餘元，損失就比較多了。游建華申報財產的時間是去年12月15日，當時該基金單位價值為12.27美元，最新淨值則是7.6元美元左右，跌幅近4成。若副主委沒有提前脫手，資產可能短短幾個月就縮水80多萬元。