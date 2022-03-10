隨著西方各國日益對俄羅斯祭出經濟制裁，8日餐飲巨擘麥當勞、星巴克、可口可樂等美國品牌也宣布在俄羅斯停售商品。面對種種大難臨頭，最大受害者應該就是俄羅斯人民，近期社交平台流傳許多囤貨照，俄羅斯人為了搶在店家關閉前吃最後一次，因為往後的日子可能只能望梅止渴了。

《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，美版PTT網站Reddit有網友在上面展示了自己在麥當勞買的戰利品，照片中可以看到該名網友失心瘋的買了超多漢堡塞爆家裡的冰箱，寫下:「麥當勞宣布在俄羅斯永久關閉，這將是我朋友的藏身之處。」誇張行徑引來網友留言:「我算過了…起碼有50個漢堡!」、「扯!幾乎不能放其他東西。」

看來麥當勞對俄羅斯人來說充滿致命的吸引力，網路上其他畫面顯示，還有網友直接在拍賣網站轉售麥當勞套餐，各種天價都敢喊，以台幣9,000至10,000元不等的價格出售。傻眼之餘網友直呼:「這是很好的商機。」、「原來這是種投資…我懂了!」

Since McDonalds has stopped working within Russia, Russians start making some money of McDonalds products they ordered before and did not use at their homes. They sell them on local eBay clone - Avito.



Sauce costs nearly 10$ according to the official exchange rate. pic.twitter.com/HP4i7gxo7F — Dimko Zhluktenko 🇺🇦 (@dim0kq) March 9, 2022

14年前經歷了一場曲折談判，美國速食文化終於搶下世界慢食之都莫斯科的市場，1990年，麥當勞正式進軍俄羅斯首都莫斯科，於普希金廣場開了第一家店。當時電視廣告文宣更主打「如果你去不了美國，就來莫斯科麥當勞」的標語，一度成為最指標性的觀光景點。