隨著西方各國日益對俄羅斯祭出經濟制裁，8日餐飲巨擘麥當勞、星巴克、可口可樂等美國品牌也宣布在俄羅斯停售商品。面對種種大難臨頭，最大受害者應該就是俄羅斯人民，近期社交平台流傳許多囤貨照，俄羅斯人為了搶在店家關閉前吃最後一次，因為往後的日子可能只能望梅止渴了。
《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，美版PTT網站Reddit有網友在上面展示了自己在麥當勞買的戰利品，照片中可以看到該名網友失心瘋的買了超多漢堡塞爆家裡的冰箱，寫下:「麥當勞宣布在俄羅斯永久關閉，這將是我朋友的藏身之處。」誇張行徑引來網友留言:「我算過了…起碼有50個漢堡!」、「扯!幾乎不能放其他東西。」
看來麥當勞對俄羅斯人來說充滿致命的吸引力，網路上其他畫面顯示，還有網友直接在拍賣網站轉售麥當勞套餐，各種天價都敢喊，以台幣9,000至10,000元不等的價格出售。傻眼之餘網友直呼:「這是很好的商機。」、「原來這是種投資…我懂了!」
14年前經歷了一場曲折談判，美國速食文化終於搶下世界慢食之都莫斯科的市場，1990年，麥當勞正式進軍俄羅斯首都莫斯科，於普希金廣場開了第一家店。當時電視廣告文宣更主打「如果你去不了美國，就來莫斯科麥當勞」的標語，一度成為最指標性的觀光景點。
文章來源：Desperate Russian fills his entire fridge with McDONALD'S after the restaurant suspends trading over Ukraine… as others cash in by selling Big Mac meals for £250!
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