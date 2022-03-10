在沉沒 107 年後，科學家們終於找到了英國南極探險家歐內斯特•沙克頓爵士(Sir Ernest Shackleton)的耐力號(Endurance)沉船。

福克蘭海事遺產信託基金會( Falklands Maritime Heritage Trust )表示，他們的「耐力號22」(Endurance22)探險隊，在南極洲旁的威爾德海(Weddell Sea)下3008公尺深處，發現了耐力號，因為海流的關他，它離1915年被浮冰壓碎的位置已漂離了6 公里。

探險隊組長波恩德(Mensun Bound)說：「我們非常幸運能夠找到耐力號，而且它非常完整，船尾的燙金船名如當年一樣光鮮，甲板上的舵輪完好無損，是我見過最完好的木製沉船。」

耐力號的船尾，舵輪仍然完整。(圖/Falklands Maritime Heritage Trust)

船尾的銘牌，Endurance字字可讀。(圖/Falklands Maritime Heritage Trust)

基金會表示，耐力號已被國際南極條約指定為歷史紀念物，這意味著它不會受到任何干擾，研究只會在旁觀察，不會將帶走船上的任何物體。

20世紀初期，英國與挪威有一場南極點冒險競賽，沙克頓也是那場競賽的參與者之一，然而第1個抵達南極點的是挪威冒險家阿蒙森(Roald Amundsen)，英國的探險家們不免感到挫敗。即使如此，沙克頓仍然打算橫越南極大陸，他先後參與以及籌組了3次南極冒險，都是失敗告終，其中耐力號就是第2次。

沙克頓在耐力號。(圖/WIKI)

雖然如此，耐力號的冒險仍然值得被傳頌，因為他把所有人都帶了回來。

1914年，沙克頓開始組織他的第2次南極冒險，他挑出了27名成員，據說他挑人的標準很隨性，就是自己的直覺。他也託人精心打造了以堅固橡木所製的3桅帆船，命名為「耐力號」。

沙克頓與27名水手於1914年12月5日搭乘耐力號離開南喬治亞島，開始他們的南極冒險，但是那年的冬季特別冷，還未到南緯60度時已遇到許多浮冰，之後在威德爾海南部一直被大型冰山阻礙航道，耐力號只能在冰海中迂迴航行，到了1915 年 1 月，大約在南極半島拉森冰架以東，耐力號完全被浮冰包圍了。

雖然面臨如此絕境，船上仍有大量的物資，他們也會下船去獵捕海豹與企鵝，所沙克頓與水手們仍然期待天候轉好時可以繼續冒險。然而耐力號卻一直等不到浮冰融化，反而在船外愈結愈厚，並逐漸壓迫船身，終於在10月擠破船殼，沙克頓只能下令把有用的物資往外搬，選擇棄艦。

船員們首先在浮冰上紮營，浮冰隨著水流向北漂離，但之後遇到浮冰裂開，只能乘坐救生艇，航行到大象島(Elephant Island)，雖然島上非常荒涼，但至少是塊陸地，沙克頓與成員開始建立一個營地，艱難的生活著。

沙克頓知道在絕此絕境中，不離開南極尋求救援，是不可能有人來找他們的，於是他挑了其中一艘最完成的救生艇，挑了5名最強壯的水手與他一起逃出去，他只用一個六分儀導航，就要前往 1,300 公里外的南喬治亞島，也就是他們原本的出發地點，那裡有一個捕鯨站。

經過17天的航行，這艘小船竟然真的到達南喬治亞島，但是卻是抵達島的另一側，他只能與水手們翻越3000公尺的山脈，終於抵達捕鯨站，獲得文明世界的救援。 之後他以最快的速度組織救援隊，終於在1916年8月30日抵達大象島，救出留在營地裡剩下的船員，被認為是航海史上最傑出的成就之一。