俄羅斯入侵烏克蘭迄今已近2周，陸續攻下烏克蘭東部及南部部分城鎮，也讓全球都相當關注戰事後續發展。資深媒體人黃暐瀚9日指出，很多軍事專家這次看戰爭，覺得烏克蘭和俄羅斯很奇怪，因為這場戰爭既是古代的戰爭，也是現代的戰爭。

黃暐瀚9日在政論節目「關鍵時刻」表示，很多軍事專家這次在看戰爭，覺得烏克蘭和俄羅斯很奇怪，因為這場戰爭既是古代的戰爭，也是現代的戰爭。黃暐瀚解釋，位於烏東地區的馬力波，烏俄兩軍在當地劃設戰壕，和近百年前的第一次、第二次世界大戰看起來差不多。

但是，黃暐瀚也說，現代戰爭相較過去，多了網路戰、快速補給站，以及諜報人員的資訊戰，這些是過去沒有的。大家也不難發現，美國這次沒有出兵，但私下塞了很多軍用物資給烏克蘭，甚至是直接給錢資助烏克蘭，資助了上百億新台幣，而這些軍用設備，有70%在短短48小時內，就運抵烏克蘭，讓俄羅斯資足了苦頭。