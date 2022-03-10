高雄抹汽車旅館一名店經理見女員工於櫃檯內，他色心大起，趁女員工來不及反應時，伸出鹹豬手拍打、觸摸其臀部，他見女員工跑出去時，竟也衝出去抱住女員工，強吻其嘴唇、額頭；女員工不堪性騷擾報警提告；法官依性騷擾罪，處店經理拘役40日，得易科罰金。

依據判決書記載，110年5月下旬晚間，高雄某汽車旅館店經理，見女員工於櫃檯內，他趁女員工沒有防備又來不及抗拒，伸出鹹豬手拍打、觸摸女員工臀部，他見女員工跑出櫃檯外，也跟著跑出去，並抱住女員工，強吻嘴唇、額頭，以此性騷擾得逞。

高雄地院審理，店經理坦承不諱，再核女員工警詢、偵訊與調閱監視器錄影畫面、錄音檔，足以認定店經理自白與事證相符，認定店經理為逞一己私慾，觸摸、擁抱、親吻女員工，造成女員工害怕、嫌惡及不安全感，顯然不尊重女員工身體自主權及心理感受，惟念及店經理犯後坦承犯行，態度非惡，女員工表明無和解意願，雙方未達成和解或賠償；法官依性騷擾罪，處店經理拘役40日，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。