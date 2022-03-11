南韓最大在野黨國民力量候選人尹錫悅當選總統後，其家庭立即成為媒體焦點之一，尤其是小他12歲的妻子金建熙被形容美如韓星，在競選期間保持低調的她，10日以準第一夫人之姿發言，表示會盡綿薄之力協助丈夫。

韓聯社報導，現年49歲的金建煕在尹錫悅勝選後表示，將以自身微薄的力量協助丈夫忠實完成人民賦予的任務，她本人則希望幫助弱勢族群，「我會努力幫助總統當選人，更加關注（生活在）社會黑暗角落的民眾。」

金建熙畢業於京畿大學美術系，之後分別在淑明女子大學和國民大學，取得藝術教育碩士和設計博士學位，並於2009年成立展覽策劃公司打出名堂。但她也捲入不少爭議，包括涉嫌工作履歷造假、遭影射當過酒店公關等，對此她已嚴正否認。

她與尹錫悅未育有兒女，家中養了4隻狗與3隻貓，其中以愛犬「托里」（Tori）最為外界所知，因為牠曾因車禍重傷，差點被安樂死，幸得尹錫悅收養，積極帶牠接受治療並恢復健康，尹錫悅常在影片平台分享他與毛孩的生活點滴。