2022《遠見》智慧城市大調查，探討「智慧宜居城市」發展近況，對照民眾和政府對智慧城市的期待與想像，發現彼此看法略同，但執行結果與民眾期待尚有差距，八項便民措施及八項政府治理，滿分10分，但評分多在5分以下，顯現城市治理還有不少改善空間。

如果得到一張前往未來智慧城市的移居證，你期待那裡有什麼？2022《遠見雜誌》智慧城市大調查便以此為號召，邀請台灣民眾向未來許願，並表達對「智慧宜居城市」的期待。

詢問民眾關於「什麼最符合你對智慧城市的想像？」沒想到結果出乎意料。

原先以為民眾會認為與自身相關的各種便利功能才會是首要，但台灣民眾多數認為，環境永續才是智慧宜居城市最重要的概念，希望可以降低耗能、資源循環使用；其次是人身安全，代表能夠降低治安的風險、環境的危險，再來才是資訊安全，這揭示的是政府應注意資料不能洩漏、不被駭客入侵，顯見台灣民眾十足具備國際觀。

民生項目〉最在意智慧交通

另外，《遠見》針對八項民生相關的面向，從消費、交通、醫療、教育、智慧住宅、上網保障、智慧遊憩、智慧職場，詢問民眾，在哪些生活的環節，是最想要的城市生活智慧化項目？

民眾認為「智慧交通」最重要，像是即時路況App、無人駕駛巴士、大眾交通工具即時動態App等；再來才是「智慧醫療」，像是智慧醫療有疾病防治系統、線上掛號、視訊看診等；第三個則是「智慧住宅」，諸如太陽能發電、水循環使用、自動感測節能設備、智慧電表等。

(圖／遠見提供)

以上結果則顯示出，民眾在各種生活切身相關的措施，最煩惱的是惱人的交通問題，希望公共運輸可以更便利，再來是面對高齡化社會，醫療會成為相當大的問題，如果能更便利也會對長者更友善。最後，若能讓住宅智慧化，可以節能、省水，就可以讓民眾在都市生活更加宜居。

不過，智慧城市除了讓民眾好用之外，倘使，政府能將數位科技活用在治理上，亦能創造出更效率、更宜居的城市。

政府治理〉要先e化服務效率

因此，《遠見》也從服務效率、治安防護、公部門增效、災害防護、智慧能源、資安防護、公民參與、促進產業等八個面向，詢問民眾認為哪些政府的治理項目應該要智慧化？

民眾認為，應該優先提升政府的「服務效率」，比如公共設施線上報修、單一行政線上窗口、e化身分證等；再來是「治安防護」，像是設置監視器、影像監測自動通報系統、詐騙防治等；最後是「公部門增效」，包括電子化公文、電子帳單、政府規費稅務加速系統等。

(圖／遠見提供)

而這樣結果顯示，民眾對政府部門的期待，首要依然是提升政府為民服務的效率，讓民眾跟公部門接觸能透過智慧化更便利。再來，民眾認為治安是他們生活能夠安居的重要元素，期待政府透過智慧化，能夠讓治安表現進一步。

公部門增效則指出，希望公部門不論在對內對外的溝通跟行政效率可以提升。

有趣的是，每逢選舉時，總會聽到候選人高喊：「民之所欲，常在我心！」所以，耐人尋味的是，政府視角的「智慧城市」，是否跟民眾的期待相符？

地方政府共識〉「方便」第一，環境永續第二

於是，《遠見》這次也同步將問卷發送給全台22縣市，爬梳出官方版的「智慧城市」。結果，各縣市看法有志一同，都認為應是提供給民眾「方便」為主，但對照跟民眾的期待就產生了落差。

大多數地方政府認為，宜居智慧城市的核心目標，是「方便」，也就是可隨時隨地使用；其次為「環境永續」，再來是「人身安全」，其餘的項目諸如「快速」「簡單」「資安」則同樣並列第四位。

這也顯示出，政府治理時，考量民眾使用數位化的思惟，多數放在給民眾更加方便、便利的使用，同樣也理解環境永續和保障民眾人身安全的重要性。

但這順序政府和人民的期待落差在哪？

大多數民眾並不會將「方便」放在首位，如上所述，多數民眾最希望政府能重視「環境永續」，有62.5％；再來才是「人身安全」有60.3％；「資安」有54.5％。

(圖／遠見提供)

當詢問政府，關於民眾日常生活息息相關的八項生活措施來看，地方政府認為應推行的優先順序，多數是「智慧交通」，其次是「智慧醫療」，再來是「智慧教育」，像是線上課程、智慧設備教室或虛擬實境（VR）仿真課程。

這八項民眾生活相關的項目，政府的和民眾期待也產生落差。

在「智慧交通」和「智慧醫療」方面，民眾的看法與政府相同，但在第三重要的項目，則有50.1％的民眾認為「智慧住宅」重要。

(圖／遠見提供)

各地方政府均列為重點的「智慧教育」，僅有17.8％民眾認為重要，在八項措施中倒數第二，接近墊底。

民眾並不認為將教育智慧化是如此重要的課題，應該優先解決民生問題，諸如住、行、醫療相關。

民眾共識〉智慧化施政滿意度，多數不及格

最後，智慧化是不可逆的趨勢，也是全民共同的期待，在問卷中，就有高達98.2％的民眾認同政府治理方面，要有「數位應用」「科技助力」，同時有75.4％的民眾認為，政府預算應該至少要有五成以上跟智慧化相關。

最後，則是詢問民眾對八項生活息息相關的措施智慧化的滿意程度，結果顯示，全部項目都沒有達到及格，落在5分以下的居多，顯見各地方政府在智慧化方面仍有很多進步空間。

在八項跟民生相關的措施，諸如消費、交通、醫療、教育、智慧住宅、上網保障、智慧遊憩、智慧職場等，結果整體民眾對政府提供的「智慧交通」評分最高，有5.19分；「智慧住宅」方面平均分數最低，僅有3.95分。

(圖／遠見提供)

倘若對照先前民眾的期待，就可明白為何「智慧住宅」的評分如此低。因為，這正是民眾認為智慧化城市的生活項目中，第三重要的，但政府現今施政所看重的項目裡，卻排在相對後面。

詢問民眾對政府治理的智慧化項目滿意程度，整體也是低於5分的居多，呈現不及格。

整體而言，民眾對「災害防護」平均分數給最高，有5.11分；對「智慧能源」平均分數最低，僅有4.47分。

(圖／遠見提供)

對照回如今政府的施政，如果看能源的項目，的確在各個綠能、永續跟節能方面，儘管有推動，但仍然不到位，常常讓民眾面臨缺電的困擾。

六都評比〉台北、桃園和台南評分領先

縱使多數項目呈現不及格，但相對而言，民眾仍有比較滿意的縣市。以智慧方案較多元的六都縣市做比較，整體民眾認為台北、桃園和台南表現最佳。

這也不意外，六都在財源分配上較為充裕，因此做出相對多讓民眾有感的智慧化項目。

若是以北中南東地區來分，整體便民措施，北部最高，南部次之，中部第三，最後是東部跟離島；政府治理部分，中部最高，北部次之，再來則是南部，最後是東部及離島。

這顯示出智慧化和都市化程度也息息相關，愈多人口集中的區域，政府部門推動智慧化的手段與看重程度也較為提升。

世代差異〉年輕人不滿政府智慧化推動腳步

若是以年齡區分，整體而言，年輕人所給均分較低，年長者給分較高。這代表年輕人普遍對政府的各種施政面向、生活上的數位化程度都感到相當不滿，也是由於年輕人生在數位世代，對各種智慧化的方式都非常熟悉。

然而長者相較年輕人更滿意，則是顯示出部分項目的作法上，的確有讓長者感到便利。

像是智慧交通方面，提供各種大眾交通的即時資訊，對長者來說就相當有感受，60歲以上長者平均給出5.57分，相較39歲以下年輕人給的分數僅4.94分，顯示有感。

但政府智慧化措施不應只以年長者作為使用對象考量，應看重全年齡層的使用者體驗，這顯示在年輕人看待政府智慧化措施方面有許多值得精進之處。

施政與民眾期待有落差，有待政府加把勁

綜上所述，這次詢問民眾和政府的問卷結果顯示出四點值得關注的結論：政府施政和民眾期待之間有落差；民眾相當看重環境永續，竟願意把方便等自身相關放在比較後面；民眾最期待與智慧化的項目，首先是智慧交通、再來是醫療，最後則是智慧住宅；以年齡來看，年輕族群普遍更不滿政府的智慧化推動，顯示政府應有更多精進的空間。

智慧城市的深層價值，透過本次問卷調查向，不僅是智慧專案，也揭示了真正重要的核心目標：締造永續宜居的環境。

本文作者：馮紹恩

(本文摘自《遠見雜誌03月號429期》)