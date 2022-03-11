近年來台灣成人影視產業越來越發達，本土自製AV影片正夯，不少女性投入這項產業。但為何AV女優願意「脫光光讓人看光」？替網紅鄧佳華執導首部AV的導演圤智雨，臉書分享3點讓人刷新三觀的「女優下海理論」。

「我常說女優下海ㄧ定是欠錢跟缺錢」，圤智雨在臉書發文指出，但很多人反駁不一定要當女優，可以去酒店、當伴遊、外送茶啊。但圤智雨指出有讓人想不到的原因：

「1：因爲酒店要喝酒，不是每個人都愛喝酒，更不是每個人都會應酬各種董事長

2：因爲外送茶跟伴遊都有未知風險，你不會知道妳的客人是誰？還有得性病風險，八千的外送茶，只實拿五千，太少。

3：選AV是因爲單次拍攝最少可實拿五到六萬，而且比較不會有得病風險，因為男優都會戴套，以及會有健康檢查報告，現場雖然人多，不過經紀公司都會保護自己，而男優使用體位也事先會知，不會有受傷風險」。最後更表示「以上，是否刷新你三觀呢？」。