肝性骨質營養不良（Hepatic osteodystrophy disease, HOD）為慢性肝炎患者會產生的轉移性骨頭併發症，屬於代謝性骨頭疾病的一種，主要會造成患者產生骨質流失、骨密度降低和骨頭結構破壞。

日前刊登於 Cell Metabolism 期刊上的最新研究指出，患有 HOD 的小鼠，肝臟中的特定磷酸酶 PP2Acα 表現會受到調節增加。若有條件性的去除 PP2Acα 表現，則有助於肝功能的恢復，並減輕骨質流失。

●肝病所造成的骨質疏鬆－HOD

肝臟作為人體的代謝中心，在維持體內器官組織的穩定型態中扮演著關鍵的角色。透過肝臟的細胞因子，藉血液循環系統來調節器官組織的完整性。

肝骨軸（liver-bone axis）為肝臟與骨頭之間的相互調節平衡。肝臟疾病的外在風險因子，如病毒、酒精和藥物都可能會導致慢性肝損傷，再透過肝骨軸影響骨頭代謝，造成骨質疏鬆症和脆性骨折的風險增加。此外，由肝病導致的骨質疏鬆與骨折會增加骨質重建的困難度，並嚴重影響疾病的預後和生活品質。

●磷酸酶 PP2Acα 的表現 調控著肝骨間的膽固醇運輸蛋白

在分析患有 HOD 的臨床檢體與小鼠組織後，來自中國科學院（Chinese Academy of Sciences）的研究團隊發現磷酸酶 PP2Acα 在兩者皆高度表現。而透過有條件性的去除 PP2Acα 表現可幫助患有 HOD 的小鼠回復肝臟功能，並減緩骨質流失的情形。

研究團隊再進一步針對 PP2Acα 改善骨質疏鬆的機制做探討。藉由蛋白質體學的分析後，發現肝骨軸的調控因子 LCAT（lecithin-cholesterol acyltransferase）的表現量會受到 PP2Acα 的調控而下降。

LCAT 主要功能為透過逆向膽固醇運輸（reverse cholesterol transport, RCT）以達到骨頭代謝平衡。若 LCAT 表現受到 PP2Acα 的調節下降，則會導致骨質中的膽固醇無法回到肝臟代謝；反之，當 LCAT 表現量提升時，則可緩解肝纖維化，同時延緩骨質的流失。

本研究展示了肝骨軸中的重要調節機制，而 PP2Acα 與 LCAT 的表現量平衡也有望成為慢性肝病的 HOD 潛在的標靶療法。