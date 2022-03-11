喝酒不但能放鬆心情，過去也曾有說法認為，適當飲酒能保護心血管。不過，愈來愈多科學證據顯示，喝酒對身體健康「弊大於利」。賓州大學（University of Pennsylvania）近期也發表最新論文指出，即便每天只喝1-2杯酒，都可能造成大腦比同年齡人更顯退化。

賓州大學研究團隊利用英國生物資料庫，分析36,678名成人的腦部MRI磁振造影數據發現，在50歲族群當中如果飲酒量從每日一個酒精單位（當然於半杯啤酒）增加為兩個單位（約一杯葡萄酒），大腦白質與灰質的發生相當等於衰老兩年。攝取2-3單位酒精者的大腦老化程度高達3年半。

賓州大學精神病學教授與成癮研究中心主任Henry Kranzler表示，種種科學證據都發現，飲酒對身體健康的影響與各國政府宣導的安全飲酒量相矛盾。如美國與大多數國家對男性的酒精建議攝取量都是女性兩倍，然而，如果新的研究結果來看，男性每天喝2單位酒精已足以影響大腦健康。

(圖/潮健康提供)

●比完全不喝酒老十年 喝酒傷腦愈多愈糟

研究團隊指出，如果原本沒有飲酒習慣，從零單位酒精增加為1單位酒精，對於腦容量體積沒有太大影響。但是，如果每天都從1-2單位，增加為2-3單位酒精，就會造成大腦白質與灰質減少。研究宣稱，酒精對大腦健康的傷害可能不是線性模式，而是「喝得愈多，情況愈糟」的上升曲線型態。

該項研究為求數據不失真，已將有酒精成癮的受試者剔除，即便如此仍在剩下的受試者中看到酒精對大腦傷害的趨勢。在同一年齡層當中，完全無攝取酒精者與每天平均攝取1單位酒精的大腦老化程度差異約半年，但是，每天攝取4單位酒精者的大腦，比起完全不喝酒的人老化程度超過10年。

「雖然研究成果只能看出兩者之間的相關性，但更重要的是提醒有在喝酒的人，應該更注意自己的飲酒量！」研究作者之一，賓州大學神經科學計畫助理教授Gideon Nave表示，酒精對大腦的影響可能是「指數式」增加型態，因此，只要每天少喝一杯酒，就有機會減少酒精造成的大腦提早老化。尤其是那些平均攝取酒精量最多的族群。

(圖/潮健康提供)

●影響多巴胺與脂質 有基因缺陷喝酒更致癌

酒精為何能夠影響大腦，讓人行為舉止異常？近年研究多認為，酒精中的乙醇會導致神經傳導致物質的過度分泌或分泌異常，如在2010年的研究就發現，大量急性飲酒會活化大腦的多巴胺獎勵途徑，相反地，一但停止飲酒，就會引發低多巴胺的煩躁不安狀態。

另外，脂質會負責調節身體裡各種離子通道的作用，而大量飲酒可能會改變細胞內脂質與蛋白質之間的交互作用。

美國癌症協會提醒，人體代謝酒精後會產生乙醛，而過量的乙醛會破壞DNA與蛋白質，也會產生活性氧等有害物質。特別是酗酒者（每天喝超過5份酒精單位）更容易因為喝酒增加癌症風險，包括頭頸癌、食道癌、肝癌、乳癌、大腸癌。另外，東亞民族（包括台灣）體內缺少ALDH2（乙醛去氫酶）的基因缺陷比例較多，這些人因大量喝酒而罹患食道癌、頭頸癌風險更高。

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