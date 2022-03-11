受到俄烏戰爭與通貨膨脹的影響下，近期台股走勢相當劇烈，周一（7日）及周二（8日）兩天累積下跌近千點，但隔天（9日）即反彈上漲190點，今（10日）更是大漲417點，高低震盪超過600點，有網友哀號，過去一周在股市慘賠，導致上班時出錯被老闆痛罵，只好趁反彈時清光股票，竟覺得鬆了一口氣，話題引起網友們熱烈討論，許多過來人認為他要好好檢討投資策略，並檢視個性是否適合股市，否則無腦存股或買大盤ETF都比較適合。

該名網友在PTT論壇上發文表示，「這星期真的是難熬的一週，股票大跌，損益由正翻負，還把前幾年賺的賠進去，導致上班不專心，工作出錯，被老闆狗幹，休息時間完全不想跟同事講話，整個人超悶。」

原Po透露，這段時間晚上沒辦法睡好覺，整個人昏昏沉沉，甚至很害怕隔天早上9點開盤，只好趁昨天反彈時趕緊把股票賣掉，結果當晚是睡得最好的一天，「如果股票嚴重影響到你的身心理，是不是該砍股票？」

此事引起網友們熱烈討論，許多人建議他應該投資大盤ETF就好，「代表你放的不是閒錢，投資策略有問題，或者你根本不是適合買股票」、「專注本業，閒錢投資」、「買ETF無腦存就好了，投資影響生活是禁忌」、「定期定額就好，不用看盤慢慢存」、「0050定期定額了，健康是錢換不來的。」