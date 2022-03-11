社交封鎖在多國逐步解禁，串流大戰卻方興未艾。

迪士尼2022會計年度第一季財報顯示，擁有強大獨家片庫的串流服務「Disney+」訂閱戶猛增1180萬人。表現遠勝於前一季的200萬，也超越先前華爾街分析師估計的700萬，將全球總訂戶朝1.3億又推進一大步。

這為串流產業投資人打了強心針。不久前，產業龍頭Netflix公布2021會計年度第四季財報。雖然營收與獲利仍佳，全球訂戶多了828萬人。但增長是2015年來最小，公司對2022年第一季新訂戶的期待更只有保守的250萬，遠低於外界預期。消息傳出當天，Netflix股價重挫近20％，即使是頗受外界關注的《魷魚遊戲》第二季也無力挽救。

即使同業成長有趨緩徵象，迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）表示，迪士尼在2024年邁向2.3至2.6億名訂戶的目標不變，並計畫在這個財政年度投入330億美元（約新台幣9277億元）創作新內容。

Disney+將在下半年從漫威、盧卡斯影業和皮克斯等強勢品牌引進更多原創內容，並持續擴張國際市場。目前Disney+已扎根全球64國，今年預計會再進駐逾50個國家及地區，可望於南非、土耳其等地再收穫一票訂戶。迪士尼預期下半年的訂戶增長將優於上半年。

然而，串流產業的投資成本不斷攀升，獲益能否跟上腳步，依然是投資人心中的疑慮。在繳出更高品質的內容競逐訂戶的同時，串流訂閱的利潤仍比不上傳統的有線電視。有些分析師也認為，串流市場或許不如先前預期得大。摩根士丹利（Morgan Stanley）近期便將Netflix至2024年的全球訂戶預估從3億下修到2.6億。

本文作者：傅莞淇

(本文摘自《遠見雜誌03月號429期》)