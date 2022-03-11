星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，白羊座、水瓶座、天秤座、雙魚座分手後的療傷期最短，而且分得非常乾淨俐落，絕不會對舊情人死纏爛打。

▍1.白羊座

白羊座面對愛情非常高效率，會迅速墜入愛河，立刻展開追求，連分手也是速戰速決，只要他們覺得自己沒做錯任何事，會走到分手也只是兩個人不適合，就沒必要勉強繼續在一起；如果被提分手，他們可能會因為自尊心受創而生氣，不過絕對不會死纏爛打，對他們來說那樣實在太丟臉，分手是對方的損失，沒必要苦苦糾纏。

▍2.水瓶座

水瓶座分手後會逼自己抽離痛苦的情緒，好像分手的不是他本人一樣，就算是離開交往已久的戀人，他們也能看起來像是什麼都沒發生過一樣，然後立刻全心全意投入工作或新的興趣，要跟前任繼續當朋友也沒問題，因此很少人會察覺他們剛剛結束一段感情。

▍3.天秤座

天秤座很擅長掌握愛情的步調，愛上一個人的時候，會極盡所能地展現魅力，讓對方離不開自己身邊，一旦他們不愛了、想要分手了，並不會主動開口要離開，而是慢慢跟對方耗時間，讓對方的愛意一點一滴減少，等到對方受不了主動提分手，他們自然能很快走出低落的情緒，畢竟這是他們期待的結果。

▍4.雙魚座

雙魚座往往是養魚無數的海王，分手的痛苦是真的，重回魚群的快樂也是真的，所以他們的空窗期往往很短，分手後立刻又和其他人曖昧、約會，忙到沒有時間低落，這麼一來當然會立刻縮短分手後的療傷期，更不可能對舊情人死纏爛打。