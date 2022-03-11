「恭喜吉桑」「吉桑事業做很大耶」洋派的客廳張燈結綵，賓客川流不息，正值事業巔峰的「吉桑」張福吉，坐在沙發上，淡笑接受眾人的祝賀。

這是公視影集《茶金》的劇情，以新竹北埔傳奇茶商姜阿新為編劇靈感，刻劃他精彩的一生，吉桑原型就是姜阿新。

這一幕，劇組直接在姜阿新的故居拍攝，如今為縣定古蹟「姜阿新洋樓」，慕名而來遊客在門前翹首觀望。

姜家在北埔是望族，到了姜阿新這一代，1946年姜阿新創立永光茶葉，外銷紅茶、膨風茶，茶葉出口曾佔全台1/3，田產號稱「烏鴉飛三天也飛不完」，世人更稱他為「茶虎」，引領台灣走入「茶金年代」，其事業遍及糖業、林業、交通業等。

姜阿新在祖厝天水堂旁，建蓋一棟和洋混搭西式洋樓，當年來說，極顯雄偉。「祖父熱衷建築設計，他參考新竹新豐徐家巴洛克建築、去迪化街找靈感。」姜阿新三孫女、現為姜阿新教育基金會董事廖惠慶說。

洋樓建於1946年，費時三年完工，既是宅第，也是招待海內外賓客場所，既是中西融合，又有日式的迴廊，半圓拱、凸窗等古典建築技法與裝飾紋樣來自歐洲傳統。

外觀展現多種高難度且精巧的泥作工法，牆面雕花等裝飾有洗石子，抿石子，磨石子、斬石子、大理石、貼馬賽克等不同樣貌；正立面基礎及牆裙部分採用大塊石材，顯得大器；洋樓基座及圍牆的唭哩岸石採自北投，可想見其費工程度。

內裝主要為原木材料，並在樓梯、浴室等處鋪上繽紛的馬賽克磁磚，展現沉穩卻不失活潑氛圍。木構多取材自營林場，烏心石、檜木、樟木、櫸木等木料交錯運用，窗櫺上方、木門上細緻的雕刻裝飾，帶有濃厚東方吉祥寓意，且典故各為不同，採異木鑲嵌，是台灣傳統代表性工法，有人形容，洋樓猶如一座木材博物館。

建築設計兼備美觀與實用，如設置通風口、抽水馬桶與浴缸等，是一先進又氣派的宅邸。

姜阿新於日治時期即出口以「三星」為商標的北埔茶(膨風茶)，隨後於1946年成立永光公司，以「永光紅茶」出品。 照片為基金會復刻茶葉罐伴手禮。(圖／遠見提供)

洋樓見證大時代風華，無奈破產只能離去

洋樓本身藝術價值高，蕩氣迴腸的家族故事更增添其韻味。它見證大時代的風光榮景，姜阿新獨生女姜麗芝的訂婚儀式就在洋樓舉辦，冠蓋雲集，堪稱少有的盛會。

廖惠慶與姊弟及堂兄弟姊妹在洋樓度過美好童年時光。廖惠慶常聽到來往洋樓的外國人歡樂地唱歌，是她快樂的回憶；栽種奇花異草的院落，是他們玩耍地方……

兒孫們最喜歡找阿公，「阿公喜甜，他的八腳床底下都會放整簍的荔枝，枇杷等水果，櫥櫃有點心，他慣常坐位都有一盒方糖，我們打架或摔倒哭了，就會去找阿公，他就會放一顆方糖到我們嘴裡。」離開洋樓後，廖惠慶最想念這段往事。

好景不常，由於茶葉跌價，姜阿新事業借貸週轉不靈，儘管廖惠慶之父、姜阿新招贅的女婿廖運潘擔任總經理，力挽公司營運，仍無法負擔，1965年姜家只能宣布破產，一代風華的洋樓，遭銀行查封。

那是個哀傷的一天。通常宣布破產場合，口出惡言、打起來都有可能，然而，廖惠慶說，員工卻都是靜靜流淚，大家敬重姜阿新，不捨這樣的結局，「有債權人還說不要利息，再給我們時間周轉，」可是廖運潘評估茶葉市場前途黯淡，已無力可回天，姜阿新打下江山，付諸東流，姜家也被迫搬離，另尋出路。

儘管姜家仍會定期回鄉祭祖，但每回經過洋樓，只能感受「最遙遠的距離」的酸楚。

大家庭擠進台北的小小租屋處，最落難時期，廖運潘為了家計，還曾一口氣身兼四職。

而姜阿新，「阿公絕口不提往事，他不會講以前豐功偉業」廖惠慶說，仍不時有老員工老朋友來看他，足見他仍受愛戴。

而母親放下千金小姐身段，很有危機感立刻教車繡、賣桶裝瓦斯補貼家用。

父親卻耿耿於懷無法重振岳家事業，廖運潘晚年寫下9本家族回憶錄，然他撰寫到扛起重擔的那幾年，一度悲痛到無法執筆，直到兒女們將洋樓贖回，才認為遺憾彌補，而有動力完成，並濃縮成一本《茶金歲月》。

而午夜夢迴，廖惠慶滿是兒時場景，她還因想念老家的石牆，買下在芝山岩，有著同樣唭哩岸石牆的房子，一解鄉愁。

1994年廖惠慶曾帶子女重返姜阿新洋樓，卻不得門其入，僅能在門口照相留念。(圖／遠見提供)

買回阿公的房子，找回祖孫世代記憶

姜家後代始終未放棄洋樓，1995年，洋樓被同鄉新纖董事長吳東昇承租，成立金廣福文化基金會維運。

直到2012年聽聞合庫有意拍賣洋樓時，廖惠慶跟六妹姜惠琳（現為美商如新NU SKIN亞洲區總裁）本想悄悄投標，豈料父親斥責，做人要光明磊落，何況吳東昇先生守護洋樓有恩。

兩姊妹硬著頭皮向吳東昇請求，廖惠慶寫了一封很長的信，還放了兒時照片、父母結婚照，慶幸吳東昇第一時間就慷慨表示，樂見後人取回洋樓，展現成人之美。

於是六姊弟籌資贖回。失落了半世紀，洋樓再次回到姜家懷抱，也罕見地造就屋主後代成功買回古蹟建物的佳話。「感恩吳先生抬愛成全，若非如此，我們無法『回家』。」

姜阿新女兒姜麗芝（中間照片）與廖運潘（右照左一）結為連理，廖運潘當年擔任總經理，協助岳父事業，姜麗芝也勤奮相扶，攜手共度難關。(圖／遠見提供)

他們成立「姜阿新教育基金會」營運，並經2年大刀闊斧整修，再開放參觀，包括修復白蟻蟲蛀、漏水殘破處，為了還原，光是地板要修復到跟過去一樣的顏色，就人工調色11次；修護過程卻也有驚喜，修浴室時候挖到塵封70多年的馬賽克，還完整無缺。

家具也跟著回家了。長孫姜蒂玉移民時，以為將一去不返，於是帶走阿公八腳床及祖母的梳妝台做紀念，沒想到買回洋樓，就將老家具飄洋過海置於原處，連掛床上驅趕蚊子的拂塵，也忠實保留。

姜阿新與夫人的臥房，其中八腳眠床，其長孫女移居時請求贈與，經歷半世紀與二度飄洋過海，最終「回家」。(圖／遠見提供)

宛如祖先保佑，很多文物神奇地歸來。包括在洋樓二樓衣櫥通往維修口處找到日本十三弦琴，；友人致贈25年前，在洋樓玄關垃圾堆中發現的永光紅茶綠色茶罐，讓基金會得以復刻為洋樓的紀念品；還有善心人士無償歸還昔時從洋樓拆下來的八片拉門。

因為洋樓的買回，親人能更常聚首，凝聚家族情感，更重要的是，「我們希望能夠恢復祖父的名聲，延續家族榮光，也讓父親如釋重負。」姜惠琳說。

2018年洋樓重啟大門，家人也輪流幫忙維運，身兼志工，「遊客稱讚導覽很特別，因為都是自己人，解說起來別有感情。」廖惠慶說。

姜阿新三孫女廖惠慶在洋樓中，以母親姜麗芝於困苦時買給她的二手鋼琴，彈奏動人曲目。(圖／遠見提供)

而老員工，並未因公司解散而分道揚鑣，反而念舊地定期回到北埔相聚，如今都能回到洋樓敘舊。

洋樓也有助於北埔觀光與地方發展，「北埔是美麗的山城，若長久穩健經營，就能興旺當地了。」姜惠琳期許。

「終於散去了，北埔洋樓的陰霾，秋日天高爽。」（天高? 北埔洋? 雨後?晴?），廖運潘所作俳句，道盡家族榮華跌宕，仍韌性不拔，猶如人生，終究有雨過天晴的那一刻。

姜阿新洋樓

經營狀態：開放參觀

地址：新竹縣北埔鄉北埔街10號

本文作者：沈瑜

(本文摘自《遠見雜誌03月號429期》)