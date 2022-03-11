俄羅斯對烏克蘭開戰至今已過2週，而就在上(2)月24日正式燃起戰火前夕，中天新聞在當月16日曾與CNN特派記者連線解析俄烏的緊繃情勢，並由才貌雙全的中天主播譚若誼進行獨家連線，當時她全程以流利英文展現專業且具深度的提問，針對動武跡象、駐軍狀況及是否尋外交途徑解決等面向，讓觀眾進一步了解國際時事。曾跑過娛樂線的譚若誼外型出眾，日前在社群秀出了她的衣著品味，用高腰穿搭致敬女神關之琳。

雙魚座的譚若誼前幾天才剛過完生日，隨即在IG發出一張高腰穿搭美照，畫面中她的旁分長髮梳理得滑順俏麗，紅脣與俏臉蛋的白皙膚色互相輝映加分，白襯衫外搭米色風衣展現休閒感，高腰牛仔褲穿上黑色寬版皮略帶龐克野性，前娛樂線記者的她穿搭一出手時尚品味絕不丟架，重點還是要人正才撐得起來。

譚若誼寫道：「猜我扮演誰？（答案在圖2）#年輕人認識她嗎」，將IG往右一滑，正是當年紅透港台的大眼女神關之琳；網友看到兩人對照圖大讚：「十三姨」、「若誼主播像韓國明星李宣美還有鐘麗緹」、「我小時候的女神」、「若誼主播比較美」、「好美豔」、「我看過本人both，很可以」、「超美的」、「跟關之綝有得拼」、「你比她美多了」、「主播比較漂亮」，主播台上的專業表現與本人美貌同樣深獲好評。

譚若誼與她的同事主播鄭亦真是好朋友，經常可見兩人同去棒球場幫中信兄弟加油的黃衣美景，本月4日她也曾分享一張工作照，只見鄭亦真正站在主播台上報新聞，譚若誼則在她的幾公尺外借位合照，並寫道：「球鞋是我們的好朋友」，畫面中亦真穿著白色球鞋，她則穿著黑白混搭球鞋，因為播報時鞋子見客的機會不太多，所以不需要穿到太正式的高跟鞋，穿球鞋方便來回走動，也比較不會在電視牆前發生踉蹌糗事。

譚若誼的英文名叫「Teresa」，被中天粉絲們暱稱為「莎莎主播」，常被另一位女神「鯊鯊主播」李珮瑄自虧說：「黑鯊白莎（指膚色）都是好殺」。譚若誼以全英文方式做訪談已非第一次，她之前當娛樂線記者時，就曾以英文採訪過休傑克曼。而前陣子也有位「小麥主播」麥玉潔曾全英文訪談泰媒Voice TV總經理立堤康，說明中天主播陣容的才貌兼具；而近日中天快點購所推的主播折扣優惠代碼，麥玉潔是cti321，譚若誼是cti789，也剛好在數線上對稱。