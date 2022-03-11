俄烏戰爭影響層面廣，不少貨運也因此卡關，連鎖壽司店爭鮮近日就宣布受到戰爭影響，不得已鮭魚生魚片暫停供貨，未料同業的壽司郎卻逆勢操作，不但公告「壽司郎鮭魚不斷貨」，就連藏壽司也跟進還加碼推活動，較勁意味濃厚，但知情人指出原因，表示尷尬的其實是後兩家業者。

爭鮮近日指出，由於鮭魚都從挪威進口，受烏俄戰爭影響，海空交通陸續取消，鮭魚供貨量不足，鮭魚生魚片取消販售，其他鮭魚類產品則改限量供應。

藏壽司加碼推出鮭魚用餐優惠活動。(圖／藏壽司臉書)

公告發布後，壽司郎先是宣布「壽司郎鮭魚不斷貨」，藏壽司不但跟進還加碼推出優惠活動，看似給爭鮮下馬威，也讓網友直呼好戲上場。

對此就有網友不解，表示壽司郎和藏壽司紛紛表態鮭魚不斷貨，讓消費者超嗨，但問題是這兩家的鮭魚明明都是跟爭鮮進的，尷尬的應該是壽司郎和藏壽司，更懷疑是否因種種商業因素，例如違約金問題，才會犧牲自家繼續供貨給其他業者。

事實上，早在2年前就曾有知情網友在《Dcard》爆料，當時網友們爭論連鎖壽司店，到底是哪家最好吃，原PO直接點出關鍵，表示不管是藏壽司還是壽司郎，生魚片的貨源大多是從爭鮮進貨的，更別說鮭魚幾乎都是爭鮮來的。

原PO表示，批發進來的新鮮海鮮，會先給其他向爭鮮訂貨的公司，然後再分配給自己爭鮮旗下的餐廳，所以爭鮮自己的食材並不差，可以安心食用，口味問題則可能是管理SOP的差異。