職場上的人際關係複雜，更有許多用字遣詞需要注意，一不小心可能引來災難。就有網友疑惑，最受不了同事講哪些用字遣詞，其中「總偷頭(總total)」引發網友一面倒共鳴，直呼「聽到就想扁人」。

網友在PTT八卦版PO文詢問「最受不了同事講哪些冗詞贅字？」，她以自己為例，表示最受不了同事動不動就說「總total」或是「百分之XX percent」，實在不解為何有些人一定要中英文混用，好奇大家有沒有特別不爽的用詞。

鄉民們一面倒共鳴，點名總total：「總total真的超憨」、「total就total，還總total」、「現在聽到總total就想直接扁人了，低估這句話的嫌惡程度」、「總透透真的很令人討厭，男友每說一次我就會矯正他一次」、「一堆長官英文爛還愛秀，不會就直接說總和、總計不就好了」、「總total到底是哪個白癡發明的」。

還有不少人也列出其他詞句，例如「你懂我意思嗎」、「anyway怎樣怎樣」、「到底confirm怎麼會念成con鳳」、「基本上、理論上、原則上」、「『的動作』真的是莫名其妙一堆人講的詞癌」、「不是啦也很討厭」、「你知道嗎、你了解嗎」。