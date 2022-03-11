美國總統拜登上月宣布美軍在敘利亞發動突襲行動，擊斃「伊斯蘭國」首腦哈希米（Abu Ibrahim al-hashemi al-Quraishi），伊斯蘭國今天證實哈希米已經死亡，同時宣布接班人選。

路透社報導，伊斯蘭國（IS）宣布，新首腦為阿布‧哈山‧哈希米‧庫雷希（Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi）。

美軍在當地時間2月2日深夜到3日凌晨，在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）阿提瑪（Atmeh）展開突擊行動，45歲的哈希米引爆炸彈，炸死自己和包括婦女與孩童在內的家人。

伊斯蘭國幾乎不對外透露領導人的情況，前任首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）當家9年只在伊斯蘭國媒體出現過3次。但是哈希米領導兩年多期間，仍浮現了一些有關他的細節。

巴格達迪長期領導這個遜尼派激進團體，2019年在一場類似突襲中喪命。（譯者：楊昭彥）1110311