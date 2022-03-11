台中市興中街大火釀成6死悲劇，而11年前的3月6日台中同樣發生駭人火警，發生地在「中興4巷」的夜店，造成9死，有民眾對比2件火災，發現不僅發生在同月同日，「興中」與「中興」為顛倒字，而「6死」與「9死」6、9也為顛倒，3項巧合在網路上引發討論，民俗大師認為應是冥冥之中有力量在牽引。

台中市興中街本月6日大火造成6死慘劇，據ETtoday報導，有民眾發現11年前、2011年的3月6日台中同樣發生恐怖火災，位在台中市西區「中興4巷」的阿拉夜店在表演火舞時引發火勢，當時場內200名民眾還以為是表演一部分未及時逃生，最後造成9死、13傷。

此事件的幾項巧合之處引發討論，像是「興中街」與「中興4巷」路名顛倒，而興中街6死與11年前的「9死」，6與9也是顛倒的數字，且2事件都發生在3月6日，台中當地還有1個都市傳說，就是26年前衛爾康餐廳大火有民眾看見空中有幽靈船，搭配上此一巧合，網路上不少網友喊「說不定台中真有『王船』」。

民俗大師廖大乙說，「興中街」與「中興4巷」2場火警的巧合很難用科學解釋，但可能冥冥之中有力量在牽引，他舉例台灣許多重大傷亡事件都與數字「12」有關，228事件數字加起來是12，921大地震的加起來也是12。