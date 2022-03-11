「戰鬥民族」到底有多強？俄羅斯入侵烏克蘭戰爭打得零零落落，二戰以後維持得神秘又強大的俄軍形象，這次完全葬送在入侵烏克蘭的長達2周以上仍未結束的戰爭中。蹩腳的戰術、混亂的後勤、低落的士氣，以8倍於烏克蘭的兵力與無法計量的高科技精密武器，打了2個星期還在纏門，連一場決定性的勝利都沒有獲得。不只歐洲小國，連遠在亞洲一向對俄羅斯景仰的中國大陸民眾都把普丁看扁了：「戰鬥民族，就這？」

俄總統普丁決定以烏克蘭想要加入北約為由採取軍事入侵行動，引發歐洲自二戰以來規模最大地面戰爭。與俄軍相比，烏克蘭軍隊在很多方面相形見絀，卻在全世界都不看好的情況下阻當了對手的進攻。美方的估計是俄羅斯已至少有數千軍人陣亡，至於投降被俘的，網上相關的報導很多，沒有核實的統計數字，只能當作雙方士氣對比的參考。

在俄羅斯對烏克蘭開戰前，一般大陸民眾對普丁強硬的作風還是相當欣賞的，但對烏克蘭一場戰爭太過「拉胯」，讓不少民眾改變了 對普丁的印象。圖為普丁在北京冬奧期間訪問中國受到隆重軍禮迎接。（圖／路透）

西方國家很樂意談論俄羅斯軍事上的失敗，隨著烏克蘭總統澤倫斯基堅持抵抗天數不斷增長，世界各地媒體與網路把烏克蘭反抗侵略的文字與影像編成遍地開花的史詩，俄軍雖重創烏克蘭，但就是無法快速征服相對小得多的對手。這種現象造成的影響是廣泛而深遠的，澤倫斯基表示不怕俄羅斯，烏克蘭人也不怕俄軍，連歐洲許多曾經懼怕俄羅斯的大小鄰國，也不再被俄羅斯部隊嚇到。

俄羅斯這次對烏克蘭戰爭的表現大出人們意料之外，歐洲許多國家再也不畏懼普丁，公開羞辱普丁成為風氣。圖為塞爾維亞的一面牆上的塗鴉。（圖／路透）

連在網路上不停散播對俄羅斯有利消息的中國大陸，網民們也接收到各種對俄軍不利的消息，俄軍「拉胯」的表現成為被人質疑與熱烈討論的話題。俄軍進城後去商店搶食物，軍車與裝甲車燃料不足全堵在準備進攻的基輔城外公路上，傳來的衛星照片一度還被認為俄方集中大軍準備發動總攻擊，直到數十公里的車隊被無人機加迫擊砲打成延綿幾公里的殘骸，全世界在驚訝中才知道俄軍的真實苦況。隨後因精密導彈數量不足，戰機被迫低飛投擲炸彈因此被肩射導彈擊落，一日內重創10架飛機，別說是歷年都在全球排名前3名內的軍事強國，就算一個中等軍事力量的國家都不至於有這種表現。

軍事專家常說，「數量非常重要」，俄羅斯有90萬現役軍人和200萬預備役軍人，是烏軍的8倍。至於先進戰機、裝甲車、火砲、導彈、直升機、運輸機那更是不在話下，豈料幾場戰鬥打下來沒佔到太多便宜，反而吃了些虧，原本只要對烏軍基地與武器精準打擊，現在連人道主義走廊逃難的平民與醫院都敢轟炸，這種做法對戰事幫助不大，反而讓對方的抵抗意志與士氣更加堅決，國際上引來更多的譴責，讓己方部隊更加質疑發動戰爭的正當性。

俄軍入侵烏克蘭的戰事未如預期，不僅重挫俄軍的勇猛形象，也改變了全世界許多國家對俄羅斯國力強弱的評價。（圖／路透）

有軍事分析人士認為，這種殘酷戰術最後就算擊垮烏克蘭的防禦，但幾乎肯定會讓俄羅斯陷入長時間流血內亂的困境，以及無止境的國際制裁與內部親信反叛的威脅，普丁也會從強人、獨裁者變成國際戰犯。而這種濫殺平民的罪行，也反映出普丁與其手下將領已經技窮，軍事與戰略的缺點暴露無遺，這些都會增加鄰國與對手將來對抗普丁政權的堅強意志與必勝的信心。

俄羅斯官僚腐敗，軍事現代化的預算很多都被挪用，領導階層與企業寡頭擁有私人飛機與豪華遊艇，但部隊的裝備陳舊，這些事也沒有人會告訴普丁。圖為停在意大利的一艘俄羅斯政商寡頭莫達雪夫擁有的遊艇。（圖／美聯社）

俄羅斯軍隊讓其他國家懼怕的形象被打破後，一些尖銳的評價迅速流傳，曾被蘇聯統治的小國愛沙尼亞國防軍司令馬丁．赫列姆中將說，「今天我所看到的是，即使這個軍隊如此龐大，但卻沒有那麼強。」他的同僚空軍司令勞諾．西爾克准將也說，「從另一個角度看，你會發現俄羅斯已經算不上是個對手了。」國防研究機構CNA的俄羅斯研究主管麥可．科夫說，「俄軍部署完全不合邏輯，為實戰做的準備幾乎沒有，士氣低落得令人難以置信，因為顯然沒有告訴部隊為什麼要打這場仗。」葉爾欽總統時期的外交商長科濟列夫在網上發文說，「克裡姆林宮搞了20多年的軍事現代化，預算都被挪用到賽普勒斯的巨型遊艇上，這些事沒有人會告訴普丁。」

美國知名專欄作家保羅．克魯曼說，普丁顯然誤判了一切：誇大了自己國家的軍事力量，大大低估了烏克蘭的士氣和實力，也沒有預料到西方民主政府的決心。他還表示，這段期間許多評論都說，俄羅斯軍隊正在重新集結，並將在一兩天內恢復大規模推進——這一個多星期以來，每天都這麼說。

阿根廷一名抗議俄羅斯入侵烏克蘭的民眾高舉譴責普丁的畫報，指責普丁像納粹一樣犯下種族屠殺罪行。（圖／路透）

戰略上的錯誤、戰術上的缺陷、統御指揮不良以及自然環境影響，這些都是戰爭時的重要因素，反映出來的是部隊的戰力。打仗如果都靠武器與兵力，希特勒不會敗給史達林，美軍不會敗給胡志明與塔立班。普丁這次對烏克蘭的估計可以用希特勒形容蘇聯的一句話來概括「我們只需要對著門踢一腳，那整個腐朽的建築都會崩塌下來」，但實際情況證實他的判斷大錯特錯。

俄軍士氣低落，統御與指揮完全不是現代化部隊應有的樣子，連一向對俄羅斯頗為景仰的大陸民眾都開始改變對俄國軍事力量的評價。（圖／路透）

大陸的媒體分析說，俄羅斯曝露了自已的缺點，未來的麻煩還不只在現在烏克蘭的問題，「多少年以來，大家看它就是個蠻橫的窮逼，雖然笑它窮，還是怕它狠，烏克蘭這麼一打，大家都樂了，就這？」後面可能還有很多地方會跳出來挑戰普丁大帝的權威，畢竟這些年在國內外結下不少仇恨，樹立了不少敵人。雖然陸媒被約束不能發表對俄羅斯不利的言論，有些大陸網民可不吃這一套，他們總有辦法發出來自肺腑的聲音：「有史以來最『拉胯』的法西斯國家已不再是義大利啦！」