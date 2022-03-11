新北1輛懸掛假車牌的轎車，因拒絕警方攔檢盤查，10日深夜衝撞造成市民受傷後逃逸；警方朝車輪開槍嚇阻，右後座鍾姓男子中彈送醫，警方清查其身分是家屬報警協尋的失蹤人口。

新北市中和警分局今天凌晨發布簡訊表示，1輛銀色賓士轎車10日深夜行經中和區中正路、南山路口，中原派出所警方攔查臨檢時，發現其懸掛車牌的資料與賓士車不相符，懸掛的是其他輛車的偽造車牌，疑似有不法意圖。

警方說，駕駛在攔查時並不停車並衝撞前方的車輛，員警為避免轎車持續危害用路人安全，對轎車左後車輪附近開3槍，企圖威嚇阻止轎車繼續衝撞。

警方說，轎車衝撞前方車輛後加速逃離現場，警方緊追在後，線上警網呼叫快速打擊部隊出動支援；最後警力攔截圍捕下，於中和區圓通路查獲逃逸賓士轎車。

警方發現，轎車後車窗遭槍擊碎裂並有彈孔，後保險桿與車身在衝撞過程毀損，其中，有1名乘客中彈被救護車送往醫院急救，警方漏夜採證調查動機與過程。

警方初步調查，車上包括駕駛共有4人，駕駛為29歲林男，副駕駛座為21歲藍女、左後方乘客是29歲洪男，右後方乘客為27歲鍾姓男子。中彈的鍾男是家屬報警請求協尋多日的失蹤人口。

警方說，車上4人經查有結夥攜凶器強盜、毒品危害防治條例、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、違反廢棄物清理法、偽造文書、行使偽造特種文書、鬥毆與不能安全駕駛等多項刑事紀錄。

警方說，因轎車駕駛逃逸時已衝撞民眾車輛，且造成民眾受傷後警方才開槍制止逃逸；開槍員警勇於任事，為保護自己與同事及其他用路人安全，選擇第一時間對左後輪附近開槍阻止威嚇，企圖避免持續危害，員警若不及時阻止恐造成後續更多傷害。（編輯：楊昭彥）1110311