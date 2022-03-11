228連假結束後就苦苦盼望著清明連假到來，上班注意力不集中，提不起勁嗎？對於收假症候群，不妨考慮從飲食下手，營養師方慈聲建議，面對返工疲憊煩躁的收假症候群可以從飲食著手，如養生保健品牌正官庄特別推薦可調節免疫力的「高麗蔘粉EVERYTIME」、添加3種維他命B及牛磺酸幫助提神的「活蔘28D系列」、添加朗紅石榴紅潤氣色的「GoodBASE紅石榴系列」、含有6年根高麗蔘與枸杞精華照顧眼睛的「高麗蔘枸杞明亮飲」等四款保健食品，幫助消費者提起精神。
除上述保健食品外，也可透過咖啡提振精神，如cama cafér特別推薦得獎咖啡系列「花香耶加雪菲」、「果樹女神」、「巧克力王子」、「百蜜花園」、「哥倫翡玉」與「黃金曼巴」等六款精品咖啡，並針對這六款商品推出相關優惠，如即日起至6月28日止，大杯手沖咖啡現折15元、咖啡豆+大杯手沖咖啡併買95折、濾掛8包+大杯手沖咖啡併買95折優惠、café會員買指定大杯手沖咖啡，送濾45元以下掛一包等優惠，祝你上班提神。
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