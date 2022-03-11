【愛傳媒左化鵬專欄】渭水之丘，位於宜蘭縣礁溪櫻花陵園內。來此陵寢，憑弔台灣抗日志士蔣渭水。這裡，是他的長眠之所。居高臨下，可以俯瞰蘭陽平原的萬家燈火，可以遠眺虛無縹緲間的龜山島。

蔣渭水的祖先背井離鄉，從福建漳州龍溪渡海來台，一八九一年，他出生於大清台灣省台北府宜蘭縣。幼年讀私塾，受漢文教育，激發了民族主義思想，二十歲時，考進日據時代台灣總督府醫學校（今台大醫學院的前身），成了現任台北市長柯文哲的大學長。他一生的行誼，對柯文哲影響甚大。蔣渭水曾創立台灣民眾黨，而他的學弟柯P，現今仍繼承他的遺志，高舉著台灣民眾黨的旗幟，敲鑼打鼓，搖旗吶喊。

從南港經蔣渭水高速公路（簡稱國道五）來到礁溪。由GPS衛星導航帶路，走一條彎彎曲曲崎嶇不平的山路，抵達「渭水之丘」。這裡原先遍植櫻花，現在櫻花謝了，杜鵑花盛開。站在他的紀念園區，臨風憑弔這一代先賢，想起他生平的二三事。

蔣渭水年輕時，基於民族意識，領導校內外反抗日本殖民地統治，日本人痛心疾首，以「煽動民族反感」為由，幾度將他繫獄。辛亥革命爆發，蔣渭水認為「要救台灣，非先從救祖國著手不可」，他發動台灣民眾捐款，支持中國革命。同年，民國肇建，蔣渭水、杜聰明和翁俊明等人，相繼加入中國同盟會，成立台灣分會。

後來，蔣渭水、杜聰明、翁俊明等三名年輕的醫學院學生，相偕來到北京，企圖以傷寒菌，毒殺想要野心稱帝的袁世凱，可惜未果。三人相繼回到台灣。

蔣渭水一九二七年，成立台灣民眾黨，爭取地方自治、提倡言論自由，是台灣第一個現代化政黨，他還創辦了「台灣民報」，被譽為台灣新文化運動之父。另二人，杜聰明終身行醫，後來創辦了高雄醫學院附屬醫院。著名的影視歌星翁倩玉，她的祖父就是翁俊明。

企圖以傷寒菌毒殺袁世凱的蔣渭水，一九三一年，自己罹患了傷寒病（台語腸仔熱）不幸亡故，英年早逝，得年才四十歲，他的年輕紅粉知己陳甜，矢志守貞，在慈雲寺出家，半世紀後病逝，享年八十七歲。蔣渭水的棺柩，覆蓋台灣民眾黨第一代黨旗，幾度遷移， 二0一五年的十月，遷葬宜蘭「渭水之丘」，一生漂泊，最後葉落歸根。

走在漫長的陵園步道，遙想熱愛祖國的這一代先賢。江山代有才人出，九十多年後，突然冒出了他的學弟柯文哲，一肩扛起了台灣民眾黨的大旗。蔣渭水的地下英靈若有知，是否聽到柯P說：「蔣渭水精神，脫離藍綠對立，將繼續為台灣政治文化進步去努力」。

作者為資深媒體人

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