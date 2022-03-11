俄羅斯政府於3月7日晚間公布48國「不友善國家地區名單」，台灣名列其中。經濟部則稱台灣和俄羅斯的雙邊貿易只剩下0.76 %，意謂影響有限。對此，中廣董事長趙少康「踢爆」說，其實雙方整個貿易額很大，被影響到的公司就很慘。

趙少康8日在政論節目《少康戰情室》中表示，俄羅斯把我們列為不友善國家地區，因為我們去制裁俄羅斯，而俄羅斯有在制裁內容中特別提及，稱台灣是中國的一部分，但台灣的網友卻非常高興，認為俄羅斯把我們當成國家了。

趙少康接著指出，我們經濟部稱台灣和俄羅斯的雙邊貿易只剩下0.76 %；0.76 %看來雖不大，他卻認為其實整個貿易額很大，被影響到的公司就很慘，0.1 %也是不得了，都是很大的數字。

事實上，對於俄羅斯把台灣列為不友善名單可能造成的影響，國內各界確實高度關注。近日網路就流傳俄羅斯將關閉我駐俄羅斯代表處，影響台商及留俄學生權益，而外交部10日也趕緊回應，我駐俄羅斯代表處仍維持正常運作。

許多網友在《中時新聞網》及相關報導紛紛留言表示，「民進黨以為普丁吃素啊」、「外交部只會講官話？惹禍了，做好應變計畫沒？」、「蔡政府大張旗鼓的宣布配合美國制裁俄羅斯，現在俄羅斯要來制裁報復回來，結果蔡政府發了個避重就輕呼攏國人的聲明稿，大難臨頭還不知」、「我們沒有可制裁別的國家的本錢。頂多在人道援助上做些實質幫忙，其餘閉嘴」。