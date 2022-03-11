俄羅斯入侵烏克蘭，國際社會嚴厲譴責制裁，民間企業也紛紛響應，數十家外企關閉或暫停在俄國工廠營運，譴責俄羅斯。俄羅斯展開報復，總統普丁表示，針對撤離俄羅斯的西方企業，可接管其資產。如今傳出，俄羅斯擬將59家在俄外企「收歸國有」，包括蘋果、微軟、殼牌、麥當勞等公司都上榜。

俄烏開戰後，數十家來自美國、歐洲和日本等外企關閉或暫停其在俄國工廠營運，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。總部位於美國紐約的高盛集團今天宣布，將關閉在俄業務，是首家退出俄國的美國大型銀行，讓同行面臨跟進壓力。英國廣播公司BBC報導，俄羅斯總統普丁表示，針對撤離俄羅斯的西方企業，將「找出合法手段」，接管其留在當地的生產設施等資產，引入「外部管理」，並交給「願意工作的人」。

俄羅斯消息報報導，俄羅斯社會消費倡議組織負責人奧列格·帕夫洛夫表示，俄羅斯政府和總檢察院已經收到一份名單，共列出59家因為停止在俄經營或撤出俄市場而可能面臨「國有化」的外國公司。這份名單包括：蘋果、宜家、微軟、IBM、殼牌、麥當勞、保時捷、豐田、H&M等公司。帕夫洛夫表示，該名單處於「開放狀態」，還有一些在俄外國公司會被列入。

俄羅斯執政黨「團結俄羅斯黨」8 日表示，俄羅斯立法機構已批准一項草案，對來自不友善國家的外資持股比例超過25%的在俄企業，進入收歸國有的外部託管程序。外部管理將持續長達3個月，之後俄國政府會將這些企業進行拍賣。這些企業如果在法院下令後的5天內重啟在俄業務，收歸國有程序將暫停。

另據俄羅斯生意人報報導，俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫在社群媒體上表示，俄羅斯政府已經在制定包括破產和外國組織財產國有化在內的措施，外國公司想重返俄羅斯市場並非易事，俄羅斯將採取一切措施使違規公司遭受重大損失。進入名單意味著違規公司及其管理階層將面臨俄方以下反制措施：扣押帳戶和資產、引入外部管理層和財產國有化。此外，這些企業的管理層可能會因「特大規模故意破產」以及欺詐被追究刑事責任。