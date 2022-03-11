新台灣國策智庫8日公布民調顯示，民進黨呼聲最高3人為前副總統陳建仁、衛福部長陳時中及前交通部長林佳龍，其中以陳建仁支持度31.4％最高。對此，資深媒體人黃揚明觀察到，現在一些綠媒都在釋放力挺陳建仁選北市長訊息，背後原因耐人尋味，陳建仁若能選上台北市長，就沒有挑戰2024的空間了，對誰有利？對誰不利？不言可喻。

黃揚明昨（10日）在臉書發文表示，一份綠媒9日以頭版篇幅報導新台灣國策智庫所做的台北市長民調，陳建仁是綠營最高之後，後續更報導指出，民進黨跨派系立委拱雙陳戰北桃；黃揚名說，這樣釋放出力挺陳建仁選北市的訊息，相當耐人尋味。

黃揚明觀察該份綠媒報導內容，發現「跨派系」拱雙陳的立委名單為菊系（新系）賴瑞隆、湧言會趙天麟，綠委蔡其昌接受廣播專訪則只是強調陳建仁到哪裡都很強。有趣的是，英系立委蔡易餘日前受訪說：「陳建仁入黨，我覺得大家都做太多聯想，應該跟台北市這一局沒有關係，我們綠營現在還是期待陳時中。」

對於這些綠委的表態，黃揚明直言，綠營現在已有一群人期待陳建仁選北市，連媒體也大力推銷，背後有什麼盤算嗎？當然，這個雙陳拚北桃的局能否成形，關鍵還是陳建仁個人意願。黃揚名說，若讓他來解讀，當然就是用2022來卡2024，陳建仁若能選上台北市長，就沒有挑戰2024的空間了，對誰有利？對誰不利？不言可喻。