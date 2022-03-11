台灣空姐與義大利富商相戀產下一女，後卻遭受男方外遇和家暴，最終感情破裂，開打國際訴訟爭奪孩子的監護權，而富商也在台灣提出民事訴訟，最終法院將監護權判給男方。對此，臉書粉專《愛音樂的阿晃》分享8歲女童的手寫信，只見女孩懇求台灣總統蔡英文與法官們幫幫忙，因為在下周一她就要被義大利爸爸帶走，但她不想離開最愛的台灣，也不願離開她超級愛的媽媽。

臉書粉專《愛音樂的阿晃》昨發文分享一個8歲女孩的手寫信說，他一直在思考有沒有什麼事情，會比孩子離開母親還要痛苦，想了半天好像沒有。有個懂事又體貼的小女孩，由媽媽含辛茹苦地養大，近期生父試圖將她從媽媽身邊帶走，而媽媽當然也努力爭取了，但因為沒錢沒背景，最終的結果是台灣法律將監護權判給了女孩的生父。

粉專《愛音樂的阿晃》表示，他對這個結果感到很驚訝，原來台灣的法律無法保護台灣人，也無法保護弱勢母親，一個只有這個女兒，其他皆一無所有的母親。由於女孩的媽媽在網路媒體這塊一竅不通，不知道該如何尋求協助，才拜託他幫忙。雖然整件事吃力不討好，但他不希望未來某天夜深人靜的時候，會後悔當初沒有伸出援手。

從照片中可見，女孩手寫的信件中提到，她今年3月14日就要被爸爸帶回義大利，但她希望能留在台灣與媽媽和阿公阿嬤一起生活，因為台灣是她熟悉的地方，這裡有她的朋友和喜歡的老師，請小英總統與法官聽聽她的意願。女孩也寫道「我在台灣生活很快樂，如果被帶離開我最愛的、超級愛的媽媽，我的心會碎掉，而且我會受不了！」文末也再度拜託總統與法官能讓她留在她最愛的台灣。

空姐與義大利富商爭監護權，8歲女童寫信求小英總統幫忙。（圖／翻攝自愛音樂的阿晃）

女孩信件全文如下：

小英總統、法官叔叔、法官阿姨您好

我是XXX，現在8歲，我在台灣出生長大的，今年3月14日我會被爸爸帶走，但是我想要留在台灣跟媽媽、阿嬤、阿公在一起生活。

我想留在台灣，因為這裡是我熟悉的地方，有我愛的朋友，還有我的親戚、有我很愛的鋼琴老師、跳舞老師，還有很愛的鋼琴朋友，很愛的芭蕾朋友、學校的朋友們，所以我不想去義大利，請小英總統、法官們可以聽我的意願嗎？

我在台灣生活的很快樂，如果我被帶離開我最愛的超級愛的媽媽，我的心會碎掉，而且我會受不了，上次我有跟媽媽去台北找法官阿姨，沒有見到法官阿姨，所以希望寫信有用，可以讓大家知道我的意願。

我想拜託小英總統、法官叔叔、法官阿姨，請您們讓我留在我最愛的台灣，謝謝您們看我的意願。

XXX敬上。