大S（徐熙媛）日前在38婦女節宣布梅開二度，與大她7歲的韓國前男友具俊曄結婚，大S先斬後奏，在韓國完成結婚登記後才告知S媽，讓S媽當場氣炸，直到昨天母女倆依舊冷戰不願說話。媒體訪問到大S的姑姑，坦言聽聞消息後也覺得震撼，立刻撥電話給大S確認不是烏龍消息，大S也認了再次成為人妻，但其他私事依舊沒跟姑姑透露。

大S去年和汪小菲結束10年婚姻，當時大S大器表示是因為汪小菲年輕帥氣，事業正起步，相信對方能找到更好的幸福，才決定在此時結束婚姻，之後汪小菲傳出有女友，大S則回應：「都過去了」，依舊不出惡言祝福對方，沒想到本月大S趕進度宣布二婚，震驚大眾。

對此，S媽第一時間表示相當不滿，稱女兒天生叛逆自己管不住，才會在媒體爆出的前一天才通知家人，讓他們很錯愕，而S媽更放話若大S不道歉，自己此生就不打算跟新女婿見面，還撂狠話要女兒以後也別管她的事，昨S媽更在臉書暗嗆具俊曄：「不要來搶我的女兒」，可見親子關係陷入冰點。

據《ETtoday星光雲》報導，大S姑姑受訪承認自己也是看了報導才知道大S結婚，第一時間便打給姪女關心，「她自己也證實確實結婚，其他我都不知道」，但她態度較為開放，直說：「她都已經是大人了，只要她幸福快樂就好」，至於S媽和大S目前關係？大S姑姑說最近沒跟S媽聯繫，直覺認為對方應該在忙獅子會的事，沒空跟她聊這些事，S媽心情好轉了沒她也不知情。