據美國職棒官方推特報導，大聯盟勞資雙方在最新的談判上達成暫時性協議，沒有意外新賽季將於4月7日開打，長達三個月的封館也即將宣告結束，不過在這份勞資協議正式生效前，仍需得到資方批准，投票預計從周四晚間開始，雙方必須簽署一份備忘錄，進而結束封館！

在新協議尚未出爐前，原本聯盟已宣佈賽季將取消前兩周賽事，開幕戰延到4月14日舉行，不過新協議指出聯盟會進行完整的162場比賽，先前被取消的比賽得以重新安排進來，另外雙方還達成最低薪資、球員薪資仲裁前獎金池等協議。

而據大聯盟表示，若封館狀態解除，200多名自由球員即將重新獲得簽約資格，其中還有幾位大咖球星尚無去處，包括太空人柯瑞亞(Carlos Correa)、勇士弗里曼(Freddie Freeman)、巨人布萊嚴(Kris Bryant)、落磯史多瑞(Trevor Story)等人，相信接下來他們將前往何處會受到外界大量關注！

大聯盟勞資雙方從去年12月初陷入僵局，使得進展到一半的自由球員簽約都得喊停，而簽下大合約的幾名球星也頓時陷入無球可打地步，勞資雙方在前幾次的談判進度緩慢，且都無實質進展，直到今年才加快腳步，甚至執行每天會談的政策，試圖讓新賽季盡快開打！