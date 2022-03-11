新北市板橋往三重方向台64線快速道路凌晨發生一起驚險酒駕駕駛躲酒測跳橋事故。一名王姓男子酒後駕車自撞翻車後自行脫困，其餘行經車輛見狀前往協助報警，未料王男一見民眾報警，竟在高架橋上狂奔後，直接跳下約10層樓高的橋下，警消到場後，在橋下搜索一段時間後，才發現王男墜落在堤防旁草叢內意識不清，但渾身都是酒氣，經送醫後發現僅肋骨骨折輕傷，經抽血酒測，發現數值高達1.05毫克，警消驚呼實在是命大，目前警方正調查酒駕自撞原因。

警消獲報立即前往救援，王姓男子送醫時意識昏迷，身上幾無外傷。（杜宜諳攝）

警方在凌晨2時許獲報，台64板橋往三重方向發生一起車禍事故。報案人指出，一名男子駕駛黑色轎車在轉彎處自撞護欄後翻車，但駕駛自行脫困後爬出車外。

但駕駛事後竟然見到民眾報案，一路在高架橋上狂奔數百公尺，接著就直接往橋下跳。

前往救援的消防人員需面對高低差、鬆軟泥土與大面積的草叢。（杜宜諳攝）

警方到場後，發現翻覆的黑色自小客內沒有駕駛，但一旁協助駕駛指引，駕駛人已經從遠處跳橋，警消立刻趕到橋下搜救，直到凌晨3點多，才發現王男躺在堤防草叢內，當時王男意識昏迷，渾身充滿酒味，經送醫後發現肋骨骨折，經抽血進行血液酒測，發酒測值高達1.05mg/l，目前事故原因，警方還需等王男手術後後清醒才能進行製作筆錄釐清。