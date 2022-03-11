俄烏戰局持續，西方國家加大對烏克蘭的人道與軍事援助。俄烏雙邊外長10日在土耳其的安排之下，於安塔利亞舉行會談，這是自2月24日衝突後雙方最高層級的會晤，但會談中雙方並未就停火達成共識。台灣大學政治學系教授張登及昨(10日)表示，從最近北約要提供武器，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)警告，要是俄羅斯對向烏克蘭提供武器和彈藥的北約盟國補給車隊發起攻擊，「將視同與北約開戰」，其實就是西方國家希望烏克蘭能長期抗戰。

根據《中評社》報導，張登及說，最近北約要提供武器，且北約秘書長史托騰柏格也警告，若俄羅斯攻擊支援烏克蘭武器與彈藥的盟國補給線，視同與北約衝突，其實就是西方國家希望烏克蘭能長期抗戰。至於俄羅斯到底有沒有能力，就算拿下基輔，還要打到利沃夫，或許俄國表面上看到短期利多，但實際上沒有完全拿到，長遠來說可能會被孤立。

另外，中興大學國際政治研究所教授楊三億則是表示，俄烏戰事在烏克蘭北東南部呈現膠著狀態，恐怕拖得越久對俄羅斯越不利，時間一拉長，架上麵包缺乏得狀況就會越來越明顯。