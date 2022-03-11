台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)2月合併營收69.9億元，年增27%，創歷年同月新高，3月重頭戲momo《3.8女王節》再掀買氣，活動開跑至今參與人流年增約40%，為3月營收挹注動能。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2月雖逢農曆春節假期，momo營運表現不俗，單月合併營收達69.9億元，年增27%，再創歷年同月新高，累計1至2月合併營收154.07億元，年增25.75%，亦創歷年同期新高。

富邦媒表示，2月成長動能來自低溫保暖商機續熱，如泡腳機、被毯、石墨烯等保暖相關商品持續熱賣，且農曆新年助攻開運商機買氣，年後瘦身潮暢旺健身器材需求；而民生用品衛生紙則現補貨潮等，皆為2月營收成長推手。

就各業務來看，2月網路購物業績佔比持續超過90%，年增逾29%，再攀歷年同月新高；各品類則以健康休閒、居家生活、流行精品強勁成長幅度位居前3名。

由於消費者引頸期盼的重頭戲momo《3.8女王節》再掀買氣，活動開跑至今參與人流年增約40%，可望為3月營收添柴火。