俄烏戰爭持續進行，成全球關注焦點。媒體人朱凱翔指出，面對西方世界要求巴基斯坦譴責俄羅斯攻打烏克蘭，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）反嗆「我們是你們的奴隸嗎？」此話卻引發「老對頭」印度的不滿，認為巴基斯坦在暗諷他們，故數億印度網友瘋狂發文標記「ISupportRussia」、「ISupportPutin」，反而把「ISupportUkraine」擠到第三。

朱凱翔10日在臉書粉絲專業「不演了新聞台」發文表示，西方世界要求巴基斯坦譴責俄羅斯攻打烏克蘭，總理伊姆蘭汗怒回：「你們把我們看成甚麼了？是你們的奴隸嗎？你們說什麼我們就做什麼？」沒想到此話一出，意外引起老對頭印度的不滿。

朱凱翔透露，大批印度網友認為「你巴基斯坦難道是暗諷我大印度是西方奴隸？」於是數億印度鄉民瘋狂發文標記「ISupportPutin」，截至目前，已經衝上推特熱門標記排行第二名，把「ISupportUkraine」擠到第三；第一名則是「ISupportRussia」。

此文獲得近4000個讚與超過140則留言，反應熱烈。網友紛紛回應：「巴基斯坦總理說的有道理」、「至少巴基斯坦講出真話了，為什麼歐美說什麼，我們就要照做，我們不是奴隸嗎？」「第三次世界大戰原來在網路世界爆發了」、「原來還可以這樣操作，可以喔！」「預見元宇宙時代，出嘴的會比真正動槍的，還更多」。