俄羅斯總統普丁昨（10）日表示，在克服西方「非法制裁」所造成的困難後，俄羅斯最終將變得更強大且更獨立。

俄羅斯總統普丁10日表示，在克服西方「非法制裁」所造成的困難後，俄羅斯最終將變得更強大且更獨立。

綜合路透社、半島電視台報導，普丁昨日在電視播映的政府內部會議上表示，在烏克蘭的「特別軍事行動」沒有其他替代方案，強調俄羅斯不是一個會為了短期經濟利益就在主權上妥協的國家。

普丁說：「無論如何這些制裁都會實施，有一些問題及困難，但我們過去都曾克服過，我們也將會克服他們。」

「最終，這些都將提升我們的獨立性、自足性以及主權。」

普丁發言時的態度冷靜，他坦言俄羅斯已經開始感受到西方制裁的影響，「顯然在這樣的時刻，人們對某些商品的需求總是在增加，但毫無疑問，我們會冷靜解決這些問題。」他稱俄羅斯人民最終會適應，「他們會了解到，沒有我們無法解決的事。」

半島電視台評論，普丁的發言意在呈現西方的制裁將適得其反，而俄羅斯能夠承受西方針對銀行、企業及寡頭的「經濟戰爭」。

他在會議上指出，俄羅斯是農業化肥主要生產國，如果西方給俄羅斯製造麻煩，將無可避免為全球食物市場帶來「負面影響」。俄羅斯農業部長在會議上表示，已經確保俄國的食物安全。