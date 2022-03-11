44歲郭品超過去演出偶像劇《鬥魚》走紅，近年他將重心放到大陸，去年更宣布在當地有了新戀情，對象是小他19歲的大陸女星馬澤涵，兩人當時官宣承認交往關係，被網友質疑好事近，近日網上更流出一組疑似郭品超和馬澤涵的婚紗照，兩人似乎已經秘密結婚，更讓網友驚呆的是郭品超駐顏有術，和小19歲女友同框，外型看起來根本不像外界所說的「叔姪戀」。

有著一張娃娃臉和187公分高挑身材的郭品超過去以男模身分出道，後來因演出《鬥魚》一炮而紅，近年則到大陸發展並演出過《三生三世枕上書》，去年初他上節目《我就是演員3》，挑戰電影《一代宗師》中梁朝偉的角色，不久後他竟在微博發文致歉，坦言自己雖然事先花了很多時間準備，但演出成果不盡理想，「在此，深深的和大家說聲『非常抱歉』！後面會再接再厲！」

郭品超和馬澤涵一組疑似婚紗照流出。（圖／翻攝自微博）

去年9月，郭品超罕見公開認戀，他挑了下午13時14分，象徵「一生一世」的時間向大眾介紹新女友是小19歲的女友馬澤涵，他甜蜜寫下：「言不盡意，意切情真的用心對你說『I Love You Forever.』」，馬澤涵也用同樣的文字發文告白，兩人貼上捧著蛋糕同框的畫面，大方分享戀情，引來粉絲道賀。

郭品超和馬澤涵自然擺出甜蜜姿勢，疑似秘婚。（圖／翻攝自微博）

其實，郭品超和馬澤涵2018年就傳出過戀情，兩人因合作《三生三世枕上書》結緣，曾被拍到一起進入飯店，還在大街上牽手逛街，但雙方都否認，而馬澤涵13歲時就出道，後來考進中央戲劇學院。近日網上流出一組疑似兩人的婚紗照，大陸媒體用「郭品超馬澤涵三亞婚紗照」形容這組照片，而照片中可見兩人穿著度假風的衣服在沙灘上吃燭光晚餐，也在草地間嬉戲，不時甜蜜相擁，充滿粉紅泡泡，似乎已經低調領證結婚，但對此，當事人尚未出聲證實。