余天、李亞萍的二女兒余苑綺（現改名為余泳澐），2014年罹患直腸癌第三期後，癌細胞一度擴散至肝、淋巴等處，目前挺過70次化療的她，則是在家休養，未料卻被網友謾罵：「為什麼她的家人都要到處炒新聞？全天下只有她一個人得癌症嗎？」讓她氣到在臉書發千字文回應。

余苑綺表示每次看到關於病情新聞底下的荒謬留言，都只想大翻白眼，如今更是覺得忍無可忍，對於網友謾罵：「為什麼她的家人都要到處炒新聞？全天下只有她一個人得癌症嗎？」她解釋由於家人比較心直口快，記者提問沒想太多就把內心話說出來，但絕對沒有利用她的病情炒新聞，也喊話酸民：「如果不想看到我，可以不要點擊甚至封鎖或者轉台」。

對於有網友質疑化療70次為何還能有頭髮？化療到70次是要破金氏紀錄嗎？余苑綺解釋並不是每種化療藥物都會讓頭髮掉光，接著強調癌症復發時，當你身邊還有2個年幼孩子，自然懂得為什麼能忍耐做到70次化療，對於被酸要不是有個有錢老爸，根本不能治療 ，她則反擊：「我有健保，還有醫療保險，平常很節省也有存錢習慣 ，這些醫療費用還是付的起，也不用花到爸媽的錢 」，至於被質疑罹癌還能接業配？她則感謝廠商願意讓自己在家工作，畢竟生活還是要過。

對於被質疑為何在外租房而非住進安寧病房?她強調化療次數增加導致體力變差，才決定搬出來休養，但是否住進安寧病房還是得由醫生決定，目前自己是不需要的，對於那些詛咒她早點死掉，希望家人快點消失的酸民，她則反擊：「很抱歉，我現在就是過的比你還要開心、還要幸福，再三聲明你不想要看到任何關於我們的新聞，可以不要點擊甚至封鎖或者轉台，祈禱世界和平都比這些酸言酸語更不會浪費生命 」，高EQ回應贏得網友一片讚賞。