美國之音VOA報導，國際殘奧會主席帕森斯表示，他還在等待中方就他在北京殘奧會開幕式講話的直播受到干擾一事做出解釋。帕森斯4日在殘奧會開幕式上致辭中談到了最近爆發的俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。他明確表示反對這場戰爭，同時呼籲和平。進行現場直播的中共官媒中央電視台對這部分講話內容沒有進行中文和手語翻譯。對於這種明顯的「言論審查」行為，國際殘奧會發言人當天表示要央視作出解釋。

帕森斯3月10日在接受法新社採訪時回答說，「還沒有（收到中方的解釋）。我們要求作出解釋。我們還在等待他們說明他們的立場，或者作出解釋。」帕森斯說：「我們要等著看他們會說什麼。」

帕森斯在開幕致辭中譴責了這次戰爭，他在北京的「鳥巢」國家體育場告訴中國聽眾，21世紀是對話和外交的時代，不是戰爭和仇恨的時代。他表示對這次正在發生的戰爭「感到驚恐」。

帕森斯特別提到，聯合國決議規定，在奧運會和殘奧會期間實行「奧林匹克休戰」，也就是在這兩項運動會舉行期間任何國家不可以進行戰爭。帕森斯在講話中強調，這項由193個成員國通過的決議，「必須得到尊重和遵守，不得違反」。

但是，央視對帕森斯的這些話拒絕翻譯。外界還注意道，在他講這段話的時候，央視直播時的現場音量一度被明顯拉低。

烏克蘭戰爭爆發後，美歐以及世界許多國家都加入了對俄羅斯的各種制裁行動。在體育賽事方面，各種制裁俄羅斯的行動也在迅速展開。國際殘奧會在許多國家和運動員的壓力下，拒絕了俄羅斯和支持俄羅斯的白俄羅斯的運動員參賽。

報導稱，對於帕森斯的反戰講話，美國主要的社交媒體推特和YouTube反應非常強烈，許多網友贊揚帕森斯的魄力和勇氣，也有人嘲諷國際奧委會讓中國舉辦冬奧會和殘奧會是咎由自取。