電信三雄公布2月財報，中華電單月、累季稅後EPS皆坐穩電信獲利王，累計前2月，中華電、台灣大、遠傳每股獲利分別為0.8元、0.63元以及0.46元。

中華電(2412)2月整體合併自結營收為165.5億元，與去年同期減少1.2%，稅前淨利為39.3億元，歸屬於母公司業主之淨利為30.8億元，稅後EPS為0.4元，較去年同期增加0.02元，累計前2月稅後EPS為0.8元，與第一季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

中華電表示，2月核心業務延續成長趨勢，5G用戶數增加，帶動行動服務營收持續成長，行動月租型ARPU年成長3%；數據網路營收與寬頻接取營收亦持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長，寬頻ARPU年成長3%，自110年度起已連續14個月成長；2月份大型IDC專案完工入帳，IDC及雲端營收亦較去年同期提升；惟iPhone到貨量減少，使手機銷售支數及行動銷貨收入減少。

台灣大(3045)2月自結合併營收122.8億元，EBITDA為27.1億元，營業利益12.6億元，稅後淨利8.3億元，稅後EPS為0.3元。1累計前二個月合併營收264.1億元，EBITDA為56.0億元，營業利益27.0億元，稅後淨利為17.6億元，稅後EPS為0.63元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，2月5G、電商、家用寬頻三大成長引擎持續輸出動能，推升合併營收年增11%，其中行動服務營收持續較去年同期成長，電子商務營收亦有近三成年增幅。行動業務方面，受惠Disney+、mo幣多、好速成(又又)三大獨門方案，持續推動4/5G用戶續約月租費提升，使智慧型手機月租用戶ARPU連續9個月年成長。獲利方面，電信在服務營收成長挹注及成本費用優化下，EBITDA較去年同期增加5%，營業利益已連續三個月呈年增；同時，在電子商務持續展現規模效益與營運槓桿，以及家用寬頻事業獲利轉好助益下，合併EBITDA年成長達9%。此外，因電信業務5G相關折舊及攤銷費用基期已高，故今年增幅相對趨緩，使2月份達到合併營業利益年增15%及稅後淨利年增8%的佳績。

遠傳(4904)2月合併總營收為67.55億元，合併EBITDA為24.85億元，年成長率高達11.7%，稅後淨利為7.31億元，稅後EPS為0.22元，年成長率高達27.8%；累計至今年2月，合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利之年成長率分別為3.8%、11.8%及27.6%；累計稅後稅後EPS為0.46元。

遠傳2月新經濟營收，雖然遇上農曆春節，年增率仍維持雙位數成長，較去年同期成長19%，其中資通訊業務營收年成長幅度達25%，主要受惠於雲端服務營收年成長率達39%、企業專網專案營收年成長率達30%。個人數位服務方面同樣延續成長動能，如遠傳friDay購物年成長率達19%。