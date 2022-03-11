新光金創辦人、前董事長吳東進遭檢舉被停職後仍干涉新光集團業務，金管會調查後認定新光金及新壽等子公司違反公司治理原則，勒令新光金董事長許澎停職3個月，裁罰新壽300萬元、未來3年與6家關係企業交亦將受限，董事長潘柏錚亦遭減薪3成3個月。

金管會2020年對新壽進行金檢時，發現在資產配置、投資決策、風控等共有6大內控缺失，同年9月對此重罰新壽2760萬元及5項糾正、國外投資額度上限自43％降至39％，並勒令董事長暨董事吳東進停職至2023年任期結束、解除投資長袁宏隆職務。

不過，吳東進遭檢舉在被停職後仍持續干涉集團業務。金管會調查後發現，新光金旗下子公司及關企董事長、總經理及經理人，去年10～11月出席吳東進指示召開的4場會議，討論金控業務經營及資源交叉運用等，吳東進更親自出席前3場會議，並提出業務想法。

銀行局長莊琇媛表示，上述狀況已違反公司治理原則，認為現任金控董事長許澎未善盡督導責任，因此裁處許澎停止董事職務3個月，新光金需推派人選暫代職務。同時，3個月內須檢討修正大股東互動機制內規，並研提強化金控公司治理具體作法、提報董事會報告。

保險局長施瓊華指出，新壽因依吳東進指示召開會議且未落實不動產投資管理，對此除裁罰300萬元、董事長潘柏錚減薪3成3個月外，亦限制新壽3年內不得與新光傑仕堡、新禧悅、昕新健康管理顧問、銀廚、傑仕堡商旅、瑞新興業等關聯企業新增授信等交易。

不過，吳東進因無擔任職務，因此無法可罰。莊琇媛表示，現行法規在防範大股東干政方面仍有欠缺，目前已委外研究強化規範，包括在公司治理守則等自律規範、公司法或金控法等納入互動分際規範，若不妥適的相關行政處分等，希望半年內敲定修法方向。