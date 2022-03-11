小編今天（11日）精選5件不可不知的國內外財經大事。上市櫃公司累計前二月營收呈現個位數年成長，表現不俗，但更有許多個別公司營收爆衝。據充計，四維航、聯合再生、長榮等12檔個股，不但今年前二月營收年增率逾三成，四維航更出現翻倍增，而長榮獲得三大法人3月來大舉敲進逾6萬張。

【1】12檔成長爆發 法人搶買

篩選前二月營收年增三成以上、法人3月來買超5千張以上個股包括：四維航、聯合再生、長榮、元晶、陽明、慧洋-KY、中鼎、和碩、華新、榮剛、台塑化、興富發等。

航運股去年獲利大爆衝，今年營運能否維持成長動能備受市場關注，隨著近來各公司陸續公布去年財報及股利政策，多傳捷報來看，法人開始回頭加碼航運股，尤其今年前2月在塞港、漲價題材持續發燒下，更帶動法人展開一波回補潮。

【2】俄烏談判又破局 歐美股重挫

俄羅斯與烏克蘭兩國外長10日在土耳其舉行的談判宣告破裂，未能就停火和人道走廊等達成議協，令投資人期待落空而導致金融市場行情走勢反轉。9日暴跌近14％的油價盤中應聲強彈，歐美股市出現急跌走勢。

【3】每股面額10元→2.5元 矽力股票一拆四 股王換人做

台股股王矽力-KY10日宣布，經董事會通過，擬修改公司章程變更公司普通股每股面額由10元分割成2.5元，股票一拆為四之後，股價也將同步除以四，以10日收盤價3,565元計算，變更後股價將降為891.25元，代表矽力完成變更後將讓出股王寶座。

【4】能源、原物料價飆 楊總裁坦承：台灣輸入性通膨壓力增

俄烏戰爭引發能源價格上漲，進一步加重全球通膨壓力，中央銀行總裁楊金龍10日在立法院財政委員會對立委答詢時不諱言，「台灣輸入性通膨壓力也增加了」，今年貨幣政策確定朝向緊縮的方向，至於升息時點仍看三指標及全體理事會議的決定；「但（台灣）不會發生停滯性通膨」，因為今年經濟成長還是不錯。

【5】南韓變天 股匯雙漲 親美派尹錫悅當選總統

韓國總統大選結果出爐，親商、親美派的在野黨候選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）以微幅差距贏得選舉。由於大選結果底定，加上俄烏和談帶動國際市場反彈，促使韓國10日股匯雙漲，韓股創下逾三個月最大漲幅，韓元一度勁升0.8％。