俄烏戰爭持續進行，台灣與西方國家掀起「挺烏反俄潮」，台灣甚至被俄羅斯列入「不友好國家地區名單」中。對此，淡江大學歐洲研究所副教授崔琳表示，基於人道理由可支持烏克蘭，但烏克蘭不等於美國，蔡政府與台灣人不該因此傷害台俄關係，且台灣所有輿論都倒向烏克蘭，這也是不正常的。

崔琳10日香港媒體《中評社》訪問表直言，台灣媒體看到台烏關係，就像看到台美關係，但是對東亞安全及兩岸關係有話語權的是俄羅斯不是烏克蘭，如今台灣所有輿論都倒向烏克蘭，對台俄關係的發展非常不利。

崔琳分析，烏克蘭的地緣政治在歐洲與亞洲皆屬「重量級」，像烏克蘭本身就是中國一帶一路的重點國家，故中烏兩國關係其實是很好的，反而台灣過去與烏克蘭比較冷淡。如今某些人認為俄羅斯與中國好故產生意識形態，但其實俄羅斯在亞洲佔有非常重要的角色，東亞的和平與安全符合俄羅斯的利益，而台灣在俄羅斯的東亞戰略中也具有一定的影響力。

針對台灣最近掀起的「挺烏反俄潮」，崔琳強調，基於人道理由台灣可支持烏克蘭，蔡政府重視台美關係親美也沒關係，但烏克蘭並不等於美國，不該因此傷害台俄關係，這兩者是不能相比的，且台灣當前所有輿論都倒向烏克蘭也並不正常。