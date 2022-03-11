金管會公布2022年1月信用卡業務概況，當月簽帳金額2721億元，雖因3因素墊高比較基期而月減228億元或7.73％，但仍年增191億元或7.55％，終止連2年同期出現衰退態勢，為僅次於2019年及2020年的同期第三高，已見回升跡象。

金管會統計，1月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5285萬張，月增0.42％、年增5.01％，總有效卡數約3397萬張，月增0.53％、年增2.85％。循環信用餘額約1015億元，月增0.3％、年減4.52％，簽帳金額2721億元，月減7.73％、但年增7.55％，為同期第三高。

銀行局副局長林志吉分析，1月簽帳金額較去年12月衰退主要有3原因，一是刷卡繳保費金額減少，有4家銀行共月減158億元。二是去年12月仍有百貨公司周年慶效益，第三則是地價稅去年12月入帳，上述三因素墊高比較基期，導致1月刷卡金額相對下滑。

電支業務的儲值卡方面，截至1月底總流通卡數1.48億張，月增0.71％、年增8.64％。1月消費總卡數1203萬張，月減90萬張或6.96％、年減144萬張或10.69％，消費總金額58.3億元，月減6.8億元或10.45％、年減8.6億元或12.86％。

電支帳戶方面，截至1月總使用人數約1609萬人，月增1.77％、年增32.76％，代收實質交易金額74.7億元，月減3.61％、年增20.48％。辦理國內外小額匯兌金額約100.2億元，月增26.52％、年增達2.08倍，收受儲值金額219.9億元，月增24.73％、年增達近1.2倍。