半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)雖受工作天數較少影響，2022年2月合併營收仍年增近64％、以1.5億元改寫同期新高。展望後市，由於半導體擴建潮持續湧現，公司看好有助帶動整體接單持續向上，對今年營運持續成長創高樂觀看待。

信紘科公布2022年2月自結合併營收1.5億元，雖較1月1.91億元新高減少達21.42％、降至近7月低點，仍較去年同期0.91億元躍增63.99％、改寫同期新高。累計前2月合併營收3.41億元，較去年同期2.34億元增加達45.51％，續創同期新高。

信紘科表示，2月雖因適逢春節工作天數較少，但半導體大廠持續擴大資本支出、加速擴建新廠，使公司高科技產業製程廠務供應系統整合及綠色製程業務在手訂單認列維持暢旺、稼動率維持一定水準，整體營運動能維持向上趨勢，帶動營收較去年同期大幅成長。

展望首季，由於全球數位轉型加速、高科技電子產業市場需求暢旺，半導體持續投資擴建新廠及新產能，信紘科看好對高科技產業製程廠務供應系統、綠色製程機能水及特殊廢液處理兩大業務需求，對營運成長深具信心。

據工研院產科國際所統計，2021年台灣半導體產業總產值達4.08兆元、年增26.7％，隨著AI、5G、車用等終端市場強勁需求，預估2022年台灣半導體產業總產值將進一步年增17.7％、創4.8兆元新高，有助創造信紘科整體業務良好發展環境。

信紘科表示，公司整體在手訂單已創逾20億元新高，將持續透過接單策略優化、精進生產管理效能，並同步積極進行人才招募及專業人才培訓，穩步擴大公司整體市場競爭力，持續壯大整體營運規模，創造未來營運向上力道。