文創設計旅店集團承億文旅宣布，餐飲業者新天地(8940)及薇閣精品旅館集團合資的頂級婚宴品牌「萊特薇庭」，將進駐高雄承億酒店、打造最頂級的一站式婚宴體驗及宴會廳，於2022年6月開始接受宴會預訂、9月開始試營運，強強聯手拓展住房及宴會商機。

高雄亞洲新灣區的高雄總圖會館為市圖總館二期會館，由台壽保斥資約40億元興建地上27樓、地下6樓建物。其中，9樓至頂樓規畫為旅館空間，由承億文旅集團斥資近10億元，以「城市閱讀的文化客廳」主題，打造首間國際星級文創生活酒店「承億酒店」。

高雄承億酒店設有222間客房、米其林餐廳及3種主題餐廳、3間不同風格的戶外式景觀酒吧、高空健身房及SPA、酒藏圖書館、並有全球唯一的高空懸眺透明無邊際泳池，可坐擁高雄市景與西子灣絕美日落，預計6月起試營運、11月正式開幕。

而高雄承億酒店的9～11樓規畫作為可舉辦大中小各類型宴會的包廂，最大亮點為挑高約8米的巨型宴會廳，共可容納約500人。承億文旅集團此次宣布，將攜手台中知名頂級婚宴品牌「萊特薇庭」進駐，搶攻南台灣頂級餐飲宴會市場商機。

「萊特薇庭」為新天地餐飲及薇格精品旅館集團於2017年合資打造的頂級婚宴品牌，開幕後便成為台中頂級婚宴代名詞。儘管近2年營運受疫情衝擊遭逢亂流，但隨著疫情趨穩及疫苗覆蓋率提升，防疫措施加速放寬，今年婚宴與工商宴席預料可望大幅反彈。

新天地總裁特助歐宗憲表示，集團持續尋找新一代宴會場館，終於在高雄承億酒店覓得挑高約7米、無梁柱遮蔽視野的完美宴會廳。萊特薇庭執行長鄔豐如則表示，高雄生活氛圍與台中截然不同，將以更細膩貼心的在地化婚顧服務，讓高雄萊特薇庭再次驚豔四座。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，「萊特薇庭」進駐可為高雄承億酒店帶來新人及親友客房住宿商機，而新天地享譽全台70餘年的台式海鮮宴席，更可吸引亞灣區的科技、新創公司頻繁商務宴客需求，看好兩強聯手可為高雄承億酒店及萊特薇庭共創營收佳績。