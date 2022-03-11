新冠肺炎疫情於農曆年前升溫，衝擊超商雙雄2月營運表現，統一超(2912)及全家(5903)2月合併營收同步月減，其中統一超2月合併營收為208.33億元，月減12.08%，但仍是歷年同月新高，全家2月合併營收為62.5億元，月減15.38%。

受到新冠疫情於農曆年前升溫，春節期間返鄉與出遊人潮銳減，加上今年2月連續下雨天數創下紀錄，過年連假也是低溫多雨，統一超2月合併營收為208.33億元，月減12.08%，年增0.53%，為歷年同月新高，累計前2月合併營收為445.27億元，年增3.75%。

統一超表示，台灣7-ELEVEN掌握節慶商機，連續7天「愛的分享週」主題活動活絡買氣，搭配OPEN POINT、i划算、i預購等數位服務強化熟客經營等因素助攻業績成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一精工、博客來等表現亮眼。

針對年節後商機需求，7-ELEVEN藉由「愛的分享週」串聯門市通路與i預購平台，同時「母親節預購」主打名店甜點、團購美食、家電用品與芋頭起司季等搶攻日常餐食需求，帶動整體預購業績成長；7-ELEVEN「星級饗宴」系列商品持續熱銷，1月即推出多款開運鮮食掌握節令商機，銷售效益延伸至2月，「御料小館」系列為春節連假期間加菜，加上2月低溫使得湯品類銷售持續成長；目前已超過2,000家門市設置「天素地蔬專區」銷售數十款蔬素食商品，鮮食商品藉由持續差異化創造銷售機會，帶動整體鮮食類別成長近1成。

7-ELEVEN引進海外進口商品的「國際精品」專櫃，掌握春節過年團聚商機，滿足消費者方便購買各式進口零食、糖果、飲料等商品，相關業績成長超過3成。CITY系列飲品則受惠2月春節開工、「愛的分享週」等檔期活動與行動隨時取多元優惠，帶動成長近10%；網購市場蓬勃發展、買氣熱絡，帶動交貨便、賣貨便、快收便包裹使用頻率增加，相關業績較去年同期成長超過20%。

截至111年2月底，7-ELEVEN店數共6432家。

全家2月合併營收為62.5億元，月減15.38%，年減5.52%，累計前2月合併營收為136.26億元，年減0.23%。

全家積極布局FamiSuper選品超市店，瞄準居家簡單煮的需求商機，2月於台北、新竹、台南展店，目標今年開出至少15家店。

展望3月，統一超表示，7-ELEVEN持續開發差異化商品，打造「在地街町美味」跨界合作名店「林聰明沙鍋魚頭」、「連珍餅店」等，並響應綠色永續趨勢，創新推出電動汽車充電服務打造數位節能生活圈，持續深耕OPEN POINT熟客生態圈，提供會員專屬多元回饋，更結合foodomo等三大外送平台服務，虛實整合即時滿足消費需求，架構被消費者依賴的服務平台。

全家表示，天氣漸暖，具有春天氛圍的應景鮮食新品將陸續上市，並因應三月底會員點數到期推出多元的兌點優惠活動，皆可望成為活絡會員、驅動營收的動能。