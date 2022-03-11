烏克蘭高階官員今天表示，俄羅斯飛機轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的一個研究所，那裡有實驗性核反應爐，且附近的一間旅舍陷入火海。

路透社報導，烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在網路發文中表示，哈爾科夫的物理暨科技研究所（Institute of Physics and Technology）內，有「用於科學目的的放射源」。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，消防單位已在撲滅一間旅舍的大火，這間旅舍有5層樓高，占地100平方公尺（約30.25坪）。

烏克蘭國會的官方網站稍早曾有發文表示，物理暨科技研究所附近的戰鬥仍在持續當中。

俄軍上週占領札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，附近一座訓練設施在俄軍攻擊下也曾起火。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110311