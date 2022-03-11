桃園蘆竹美福倉儲大火停不了 延燒整夜搶救中 08:402022/03/11 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲昨晚間傳出火警。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防局表示，火勢已於10日晚間11點14分控制住，不過目前還在持續搶救中。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲昨晚間傳出火警，現場推放有危險物品物質，燃燒位置於4樓並有延燒到5樓，消防人員仍在搶救當中。 消防局表示，出動56名消防人員、21輛消防車及2輛救護車，起火層位於4樓的低溫倉儲區有延燒至5樓，無人受困，火勢已於10日晚間11點14分控制住，不過目前還在持續搶救中，詳細起火原因及損失還有待調查釐清。 警匪追逐！賓士車掛假車牌拒檢 警開3槍1人頭部中彈命危 奇蹟！台64快速道自撞翻車 男子跳10樓高架橋躲酒測僅輕傷 #倉儲 #美福 #搶救中 #4樓 #延燒 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。