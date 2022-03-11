消防局表示，火勢已於10日晚間11點14分控制住，不過目前還在持續搶救中。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲昨晚間傳出火警，現場推放有危險物品物質，燃燒位置於4樓並有延燒到5樓，消防人員仍在搶救當中。

消防局表示，出動56名消防人員、21輛消防車及2輛救護車，起火層位於4樓的低溫倉儲區有延燒至5樓，無人受困，火勢已於10日晚間11點14分控制住，不過目前還在持續搶救中，詳細起火原因及損失還有待調查釐清。