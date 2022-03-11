Sixers fans cheered Ben Simmons after he dunked it 💀



(via @NBCSPhilly)pic.twitter.com/Reu9dZYn2M — Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2022

班西蒙斯11日總算回到費城主場，卻是以籃網球員身分出現，自然從酒店出發到球場全程遭到費城球迷一路狂噓，他的新隊友杜蘭特不禁跳出來替他護航，「班西蒙斯明白這些，有些東西就這麼有趣，我們以籃球為生，說些垃圾話，事情就是這樣！」

「我相信現場會很吵，現場所有人都認為這是敵對的開始，我想就是這種感覺，」杜蘭特表示，「這是他必須經歷的事情之一，我不會走過去，也不會有人跟他握手寒暄，我肯定會有人身攻擊，有些言語勢必觸動到他，但球迷就是這樣子。」

「球迷總是想要深入我們內心，讓我們聽到他們的聲音，」自己也常跟球迷互嗆的杜蘭特說，「觀看NBA的部分就是起鬨，有些人甚至不喜歡籃球，他們的生活如此糟糕，才會把目標針對了別人，我想在籃球比賽當中很容易得到釋放。」

目前還在治療背傷與調整狀態的班西蒙斯，今天只會隨著籃網來到費城，並未打算上場比賽，籃網總教練納許也說：「我希望他享受這種經歷，歷史上有多少人能在一座球場內得到滿場噓聲？我也曾經被這樣對待過，我認為這是一種特權。」