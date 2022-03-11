聯電榮譽董事長曹興誠日前提出台灣應該全民皆兵，引起網路論戰，前綠委郭正亮為此表示，曹興誠是新加坡人、2個小孩都是美國人，「叫大家全民皆兵，是講什麼X啊？」更痛批「別人的孩子死不完」。對此，與郭正亮同為民進黨的台北市議員李建昌表示，郭正亮有現在的言行，自己一點都不意外，要是有天大陸打來，「這樣的人，我們要先收拾起來」！

綠委柯建銘日前在臉書貼出曹興誠傳給他的文章，內文指出，想知道「美國會不會派兵來台協防」是很丟臉的，他認為台灣應該全民皆兵，因為台灣有2300萬人，18至65歲的健康人口起碼上千萬；這些人適當加以軍事訓練後，台灣至少即擁有百萬精兵，為什麼還需要美國派兵呢？

對於曹興誠的言論，郭正亮7日接受專訪時，批曹興誠「你兩個小孩都美國人，你自己都新加坡人，然後你再叫大家全民皆兵，你講什麼X話啊！」郭正亮認為，若曹興誠全家人都在台灣，能夠以身作則「我就服了你」。而曹興誠8日則澄清，強調自己的2個小孩現在雖然在國外，但都是中華民國籍，且其中1位兒子已服完台灣兵役，另1位今年畢業之後也會回台服兵役，強調若台灣真的出事，2個兒子都會回台參戰。

不過，身為同黨的李建昌8日則在臉書批郭正亮，稱「這人我認識但不熟，是我台大同社團的，哀哉！悲矣」！此外，針對郭正亮現在的言行，李稱，「我一點不意外。有一天中共攻過來，這樣的人，我們要先收拾起來，就這樣吧」！