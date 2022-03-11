情侶誰來付錢常被討論，一名理工男與初戀女友在一起後，對方總說「願意替他花錢的男生才是真愛」，因此兩人交往以來都是由他來支付所有消費，本來一切都游刃有餘，直到他被裁員，換工作後薪資少了許多，與女友坦承手頭吃緊的狀況，對方竟暴氣提分手，還罵原PO給家人那邊的孝親費沒變少，為何要犧牲她？引起網友熱議，不少網友留言恭喜，早日看清拜金女、脫離苦海。

一名男網友在網路論壇Zuvio上發文說，從追女友到兩人交往，基本上所有都開銷都是由他來買單，因為女友一直強調「我只相信願意替我花錢的男人是真愛！」並萬分嫌棄要女生幫忙出錢的男生，由於自己大學念理工科系，加上女友是初戀，因此他本身也不太懂和女生相處的眉角，所以聽到對方這樣說，他便沒有多想就答應了。

男網友表示，幸運的是，由於大學科系選的還不錯，因此他在畢業以後立刻就找到一份工作，且起薪還不錯，負擔兩人平常吃飯看電影，以及偶爾陪女友逛街買包、買衣服的開銷都還足夠。不料，前陣子疫情突然升溫，他竟慘遭公司裁員，雖然很快就找到新工作，但薪水少了很多，支付所有花費的行為從游刃有餘變得很吃緊。

男網友指出，他並沒有告訴女友自己失業換工作了，只是會避掉百貨公司的行程，但女友卻突然說想在清明連假去旅遊，順便幫他慶生，讓他聽了很心涼，因為女友出去玩一定要住大飯店、坐好車，想到高昂的花費，他試圖與女友商量，既是為了慶祝他生日，能否幫出住宿費當禮物？結果對方卻說已準備馬克杯，不願意再多付錢。

男網友無奈向女友坦承自己換工作薪水變少的事情，且因為不想讓家人擔心，所以孝親費都還是會照給，加上前陣子慶祝情人節，送了女友名牌包讓他直接開始吃老本。不料，女友聽了他的說法竟暴怒，還說家人那邊他沒少給，憑什麼要犧牲他？如果要這樣不如就分手吧！然後就不願意回覆他訊息了。

貼文引起網友討論，「恭喜脫離苦海」、「懂得幫忙分攤才叫愛好嗎？她對你又付出了什麼我不知道，光錢的問題很明顯她相信的是錢不是你，她走了對你是好事！恭喜你解脫，然後可憐了下個跟她在一起的男人」、「哭一時總比哭一輩子好」、「別想太多她只愛你的錢 最好趕快遠離這種拜金女」、「總是說只相信錢、用掉價來說自己的女性是少數，同性之間也不喜歡這種拜金的人。」